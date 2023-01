Doporučení neúspěšných kandidátů nehraje u voličů velkou roli, ukázal průzkum pro ČT

Vojenská podpora Ukrajině a ústupky Rusku

Voliči obou finalistů se liší v pohledu na to, jak přistupovat k ruské agresi vůči Ukrajině. Voliči Pavla se z více než dvou třetin staví za to, že je třeba poskytovat Kyjevu vojenskou pomoc, dokud to bude potřeba, a jen zhruba pětina připouští ústupky vůči Rusku výměnou za mír.

Naopak příznivci Babiše drtivě souhlasí s tím, že cestu k míru je třeba hledat i za cenu ústupků Moskvě, a jen menšina je pro vojenskou pomoc Kyjevu, dokud bude nutná. Podobný poměr panuje i mezi lidmi, kteří ke druhému kolu jít neplánují.