Petr Pavel má větší podporu než Andrej Babiš, ukázal průzkum pro ČT

Podle průzkumu volebních preferencí, který pro Českou televizi vypracovaly agentury Data Collect a Kantar CZ, má nyní větší šance stát se prezidentem armádní generál Petr Pavel. Pokud by se volby konaly tento týden, Pavla by volilo 46 procent dotázaných, dalších sedm procent jeho volbu zvažuje. Druhému finalistovi volby, předsedovi ANO Andreji Babišovi, by nyní dalo hlas 29 procent dotázaných, dalších devět procent respondentů jeho volbu zvažuje. Zbývajících devět procent dotázáných není rozhodnutých.