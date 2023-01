Přechod voličů v Česku je nečitelný, jinde je volební morálka vyšší, říká politolog Macek

Volba je otevřená

Politická scéna v České republice není podle Macka ještě zcela usazená. Dokládá to i tím, že řada významných politických stran nenasadila svého politické kandidáta. Je to podle něj prvek, který by se jen těžko hledal v západoevropských zemích. Zároveň připouští, že se může jednat o pozitivní faktor, protože do politiky vstupují nové osobnosti.

„Kdyby takto dopadlo první kolo prezidentské volby ve Francii, tak bych si myslel, že je rozhodnuto. Ale vzhledem ke specifikům, která jsem zmínil, domnívám se, že prezidentská volba je ještě otevřená a že to může dopadnout těsně. Přeci jenom si ale myslím, že Petr Pavel je dnes v situaci favorita,“ dodal v diskusním pořadu Lukáš Macek.