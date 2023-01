Ve druhém kole prezidentské volby by dle agentury Median vyhrál Pavel

Druhé kolo prezidentských voleb by podle průzkumu agentury Median vyhrál bývalý vysoký představitel armády Petr Pavel, získal by 57,9 procenta hlasů. Jeho protikandidát, předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš by dostal 42,1 procenta. Voleb se rozhodně chce zúčastnit 76 procent lidí, dvanáct procent to zvažuje. Výsledky průzkumu z 20. až 22. ledna, kterého ho se zúčastnilo 1161 respondentů, agentura zveřejnila na pondělní on-line tiskové konferenci.