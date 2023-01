ŽIVĚ: Poslanci interpelují vládu. Na programu mají také ochranu oznamovatelů protiprávního jednání

Ministr rovněž zmínil, že ještě loni, než nastoupil do úřadu, resort netušil, kde jsou rozmístěni jednotliví lékaři, v jakém počtu či kolik jich zůstává v Česku. „Ministerstvo nemělo absolutně žádnou statistiku, kolik je kde praktických lékařů, lékařů pro děti a dorost. Postupně jsme začali tato data dávat dohromady,“ podotkl s tím, že je namístě poděkovat i jeho předchůdcům, kteří začali.

Válek oponoval, že ani předchozí ministři tato data nesledovali. „Je to dáno z legislativy. Tuto kompetenci mají zdravotní pojišťovny,“ podotkl Válek s tím, že uvítá, když sněmovna umožní resortu mít silnější legislativní nástroje. Úřad podle něj má data od pojišťoven, ale není legislativa, která by umožnila žádat tato data od subjektů, které nejsou přímo pod ministerstvem zdravotnictví. To by podle svých slov chtěl změnit.

V úvodu schůze interpeloval poslanec Kamal Farhan (ANO) ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) kvůli čekacím dobám u plánovaných lékařských výkonů. Karhan kritizoval, že ministerstvo čekací doby nesleduje a sledovat nehodlá. „Včasné provedení lékařského výkonu je podstatným parametrem dostupnosti lékařské péče,“ podotkl s tím, že tato data mají vliv na zdraví pacientů, a to, že se tím ministr nehodlá zabývat, považuje za šokující postoj.

Ochrana oznamovatelů

Poslanci by ale měli také projednávat návrh na ochranu oznamovatelů protiprávního jednání. Ten by měl zajistit obranu před případnou odvetou zaměstnavatelů. Podobu vládní předlohy kritizovali protikorupční organizace i koaliční Piráti. Pirátští poslanci tento týden oznámili, že koalice se dohodla na širší podobě zákona. Měl by se vztahovat i na přestupky a na anonymní oznámení, jak požadují.

Daňovou smlouvu s Kosovem dostali poslanci na stůl už potřetí. V minulých volebních obdobích nebyla dohoda ve sněmovně schválena kvůli výhradám některých poslanců vůči uznání Kosova jako státu z české strany.

V prvním čtení je také návrh na omezení prodeje nikotinových sáčků. Skupina poslanců z pětice koaličních stran a opozičního hnutí ANO prosazuje zejména to, aby si je nemohly volně kupovat děti. Poslanci by mohli začít projednávat také ústavní novelu, která upravuje rozhodování o vyslání českých vojáků do zahraničí.