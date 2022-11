Nikotinové sáčky dostanou jiné obaly, aby tolik nelákaly děti. Vyhláška stanoví i limit obsahu návykové látky

Nikotinové sáčky se vkládají do úst mezi dáseň a horní nebo spodní ret. Evropská unie prodej těchto výrobků zatím společně podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové nereguluje. Česko naopak jako jedna z prvních zemí regulaci připravilo. Vyhláška bude však účinná až za sedm měsíců, Svrčinová uvedla, že je to nezbytné, protože zpřísnění pravidel musí ještě posoudit Evropská komise.

Podle vyhlášky bude moci nově být v jednom sáčku maximálně na 12 miligramů nikotinu. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Tomáš Prouza upozornil, že na trhu existují i sáčky, kde je nikotinu více. „Ty by měly z trhu zmizet,“ očekává.

Zároveň předpis stanoví pravidla pro vzhled sáčků včetně jejich obalů. „Nebude to už baleno jako bonbon nebo žvýkačka, což je snaha omezit atraktivitu pro ty nejmenší,“ přiblížil Prouza. Právě to, že mladiství užívají sáček podobně jako žvýkačku, podle Svrčinové vede tomu, že je pro rodiče nebo učitele složitější přijít na to, že děti návykový výrobek užívají.