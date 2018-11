Proč je pro kuřáky tak těžké přestat kouřit? Nikotin přepadne mozek jako pirát, popisují vědci

Motivace je hlavním klíčem k tomu, aby člověk přestal kouřit. „Na jedné straně musí být schopen ocenit význam toho, že přestane kouřit, analyzovat, co mu to přinese a co mu to vezme. Na druhé straně je třeba věřit ve vlastní schopnost změnit chování,“ uvádí profesor Aubin. Tato motivace může být posílena vzájemnou pomocí, kdy si například kuřáci vyměňují své zkušenosti na sociálních sítích. A když to nestačí, jak to ostatně často bývá, jsou další účinné způsoby, o které se kuřáci mohou opřít: kognitivní terapie, náhradní nikotinová léčba nebo léky pomáhající překonat abstinenční příznaky.

„Především je třeba kuřákovi opakovat, co získá tím, že přestane kouřit. Že se mu po několika týdnech psychický stav výrazně zlepší a že tím prospěje svému srdci a plícím,“ zdůrazňuje profesor Aubin.