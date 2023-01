České předsednictví bylo plné promarněných příležitostí, soudí Havlíček. Dostali jsme Česko do extraligy, říká Pekarová Adamová

přehrát video Události, komentáře: Jak hodnotit předsednictví Česka v Radě EU? Zdroj: ČT24

Pekarová Adamová hodnotí české předsednictví v Radě EU jako úspěšné. „Z pozice hráče na druhé housle jsme se dostali do extraligy. Myslím, že bychom si tuto pozici měli udržet a měli bychom ji maximálně využít, a to i v dalších letech. Pro naši vládu to není jen otázka jednoho půlroku, ale otázka trvalá, kontinuální pozice v rámci EU,“ prohlásila. „Zde je důležité stanovisko našich partnerů,“ myslí si Bek. „Hodnocení, které dostáváme od našich přátel v Evropské unii, ať už ze členských zemí, nebo z Evropského parlamentu či Komise, (…) když odečteme sedmdesát procent takové té bruselské zdvořilosti, pořád zbývá veliké uznání českému předsednictví,“ uvedl s tím, že jde o úspěch České republiky. Havlíček české předsednictví zhodnotil jako „předsednictví promarněných příležitostí“. Krize podle něj totiž byla vhodnou příležitostí něco změnit. „To se nepodařilo. Chyběla tomu politická odvaha. A to se projevilo zejména v oblasti klimatické, kde si troufám tvrdit, že to dopadlo velmi špatně,“ myslí si Havlíček. „Tam jsme nehájili ani zájmy České republiky, ani zájmy ostatních zemí“.

Hrnčíř s Havlíčkem souhlasí. „Vláda se chovala velmi servilně vůči bruselským papalášům, takže od nich logicky sklidila pochvalu. Když se na to však podívám z pohledu českého občana, české firmy, (…) co nám to vlastně přineslo, tak se neprosadilo nic pozitivního,“ soudí. „Naše podniky začínají krachovat, průmysl trpí a ještě trpět bude – tak nevím, za co bych měl vládu pochválit,“ doplnil. Bek: Politickou agendu poprvé nastolovala východní část EU „Tohle bylo předsednictví, kdy poprvé v historii EU nastolovala politickou agendu východní, nová část Unie. Ve vztahu k bezpečnosti, válce na Ukrajině a energetice. (…) A drtivá většina přijatých kompromisů dokonce odpovídá mandátům, které byly schváleny ještě minulou vládou,“ oponoval Bek. „Kompromisy, které jsme dojednali, zohledňují ve velké míře naše zájmy. Kdybychom to brzdili, projednávali by je po nás Švédové, pak Španělé,“ dodal. Podle něj se za českého předsednictví výrazně zklidnila situace v oblasti energetiky. „Budou nám tleskat ekologičtí aktivisté, bruselští úředníci, ale nejsem si jistý, zda bude tleskat průmysl, (…) domácnosti, kterým musíme vysvětlit, že se benzin a nafta kvůli emisním povolenkám zvedne o tři až šest korun, že vytápění na fosilní paliva u průměrné domácnosti o pět tisíc korun, že se výstavba nových bytů a domů zvedne o deset procent kvůli bezemisním budovám,“ vyjmenoval Havlíček.

Dohoda o emisních povolenkách je zradou občanů, říká Hrnčíř Dohoda Unie na zpřísnění a rozšíření fungování trhu s emisními povolenkami je podle Hrnčíře zradou českých občanů. „To, že se bude platit za vytápění budov, námořní, automobilovou dopravu, dokonce i za spalování komunálního odpadu ve spalovnách, (…) to výrazným způsobem navýší ceny úplně všeho. I tak je máme v Evropě jedny z nejvyšších,“ zhodnotil. Obchodování s emisními povolenkami by se mělo dle něj zrušit. „Toto zelené náboženství je potřeba zlikvidovat,“ prohlásil. „Začátkem ledna jsme svědky toho, že nám začínají kvést stromy, protože máme vysoce nadprůměrné teploty. To jsou dopady klimatické změny. Zažili jsme požáry minulý rok v Hřensku, zhruba před rokem a půl ničivá tornáda na jižní Moravě… Takhle bych mohla pokračovat jenom za Českou republiku,“ reagovala na Hrnčíře Pekarová Adamová. „My k tomuto chceme přistoupit aktivně a řešit to s ostatními partnery v Evropě,“ dodala. „Tak my na jednu stranu budeme znesnadňovat výrobu malých aut, ale současně nám sem budou plout velké zaoceánské lodě, které znečistí CO2 výrazně více než všechna auta v Evropě. Budou nám vozit LNG plyn z USA, který je čtyř až pětinásobně dražší. To přece nedává logiku,“ oponoval Havlíček. „Motivujme k tomu, abychom vyráběli zeleněji, ale nedělejme to jen restrikcemi.“ Dle Beka nebyla žádná šance, aby systém emisních povolenek byl zrušen. „Česká republika neměla žádnou možnost zrušit ten systém, protože nebylo možné nalézt dostatečnou podporu – ani v minulosti, ani nyní. To znamená, že jediná rozumná cesta je snažit se upravit ten systém tak, aby co nejméně poškodil český průmysl, a získat co nejvíce prostředků, které nám umožní vyrovnat se s těmi požadavky“.

