Evropská unie se dohodla na výrazném zpřísnění hlavního nástroje na ochranu klimatu

Konkrétně se vyjednavači dohodli na zpřísnění stávajícího obchodování s emisemi v EU. Firmy, pokud vypouštějí CO2, si nyní musejí kupovat certifikáty znečištění, což je má motivovat produkovat méně CO2. Nyní se má počet práv na znečištění snižovat rychleji, než se dříve plánovalo. Bezplatné certifikáty pro firmy se mají navíc postupně do roku 2034 zrušit. Systém se má rozšířit i na vytápění budov a na dopravu.

Dopady na spotřebitele, jako je na příklad růst nákladů na vytápění, by měl kompenzovat klimatický sociální fond, pro který se počítá s 86 miliardami eur (dva biliony korun). Má financovat na příklad investice do energeticky efektivnějších budov.

Projekty jsou jádrem balíčku „Fit for 55“, který Evropská komise představila v létě 2021. Jeho cílem je pomoci zemím EU snížit emise CO2 do roku 2030 o 55 procent ve srovnání s úrovněmi v roce 1990 a do roku 2050 se stát uhlíkově neutrální. Dohodu ještě musí potvrdit Evropský parlament a členské státy, ale to se považuje za formalitu.