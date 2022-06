Část uprchlíků se vrací domů nebo odchází do jiných evropských zemí. Úřady o tom často nevědí

Jednou z uprchlic, které se už do své vlasti vrátily, je Olena Hončárová. I ona chtěla zpět za svým manželem, Prahu tak opustila a vrátila se do Dnipra. Město se však nachází jenom pár kilometrů od frontové linie a sirény jsou slyšet i několikrát denně.

Irina Pančenková pobývala v Česku tři měsíce. Jak dlouho se ale v ukrajinské Umani zdrží, zatím nedokáže odhadnout. Svůj odjezd českým úřadům hlásit nechce, neví totiž, jaká je na místě situace. Počítá dokonce i s tím, že by se mohla do Česka vrátit.

„První noc po příjezdu jsem seděla, držela jsem svoje dítě a říkala jsem si, co jsem to udělala za hloupost. Přivezla jsem svoje dítě do takového prostředí. Ale jakmile se frontová linie ještě víc přiblíží, pak určitě pojedu znovu do bezpečí,“ řekla. Svůj odjezd z Prahy úřadům nahlásila. „Řekli mi, že vízum se samo zruší, když se do Česka nevrátím. Ale zrušila jsem si bankovní účet v Česku a také zdravotní pojištění,“ dodala.

Uprchlíci odcházejí i do jiných evropských zemí

Právě zdravotní pojištění stát za některé ukrajinské uprchlíky hradí. Proto také požaduje, aby svůj odchod z Česka nahlásili, všichni to však nedělají. Kolik jich je, resort neví. Čeká na jednotný evropský systém. „Počet (uprchlíků v Česku) se v posledních týdnech stabilizoval někde okolo tři sta tisíc lidí. Máme odchodovost lidí do jiných zemí Evropské unie i zpátky na Ukrajinu,“ řekl Rakušan.

Pokud jde o pětitisícovou podporu pro Ukrajince prchající před válkou, mohou ji nově úřady podmínit osobní návštěvou žadatele na pobočce. Novinku vláda zavedla proto, aby zabránila takzvané „dávkové turistice“.