Vláda chce ukončit pandemickou pohotovost. Podle Válka to umožňuje vývoj epidemie

Vláda měla řešit také zajištění dodávek plynu. Fiala před schůzí řekl, že v tuto chvíli nemá informace ani signály o tom, že by Česku hrozilo zastavení dodávek plynu z Ruska, jako se to stalo Polsku a Bulharsku.

Kabinet měl na programu jednání z covidové agendy i nákup léku paxlovid. Ministr Válek dříve uváděl, že chce koupit 50 tisíc dávek, které budou stát miliardu korun. Antivirotikum, které doporučuje i Světová zdravotnická organizace (WHO), má být účinné na všechny varianty covidu-19. Vláda měla na programu také přistoupení ke smlouvě na vakcíny Moderna.

Nová pravidla pro zástupce ředitelů

Vláda schválila úpravu nařízení, kterou připravilo ministerstvo školství. Od září se tak změní pravidla pro stanovení počtu vyučovacích hodin zástupců ředitele školy a vedoucích učitelů praktického vyučování. Podle velikosti školy by se pro ně mělo nastavit takzvané konto odpočtů vyučovacích hodin za týden. O množství zástupců a rozdělení hodin mezi ně by mohl rozhodovat ředitel. O úpravě informoval ministr školství Petr Gazdík (STAN). Změny by podle resortu měly posílit postavení ředitele jako manažera a uspořit peníze ze státního rozpočtu.

Schvalovat měl kabinet také Konvergenční program, což je základní dokument země pro přijetí eura. Každoročně popisuje rozpočtovou strategii vlády a plánovaný vývoj veřejných financí v následujících letech. Kabinet sice deklaruje snahu splnit podmínky pro přijetí evropské měny, samotné přijetí ale považuje spíše za otázku pro další vládu.

Na programu byl i plán na zapojení Česka do Fóra regulátorů malých modulárních reaktorů (SMR) při Mezinárodní agentuře pro atomovou energii.

Novela o svobodném přístupu k informacím rozšiřuje okruh povinných subjektů, které mají povinnost informace poskytovat, zavádí rovněž nutnost zveřejňovat některé údaje jako otevřená data. Kabinet projednával i plán své legislativní činnosti na zbytek roku a výhled na přípravu dalších zákonů do konce mandátu. Kvůli unijním předpisům měl na programu také novelu nařízení, které zavádí či ruší některé výjimky pro využívání nebezpečných látek v elektronických zařízeních. Týká se například rtuti v zářivkách.