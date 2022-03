Tři sta lidí chce bojovat v cizinecké legii na Ukrajině. České instituce mají vypovědět spolupráci s Ruskem

Na Pražský hrad se obrátilo asi 300 zájemců o výjimku pro zapojení se do cizí armády, na ministerstvu obrany evidují více než 100 uchazečů. Předpokládá se, že tito lidé chtějí vstoupit do cizinecké legie a zapojit se do bojů na Ukrajině, kterou napadla ruská armáda. Česká republika uzavřela Český dům v Moskvě, ministr školství Petr Gazdík (STAN) vyzval české vzdělávací a výzkumné instituce, aby zvážily rychlé vypovězení spolupráce s ruskými institucemi.