Mezinárodní spolupráce s Ruskem ve vesmíru je v troskách. ISS by se mohla rozdělit na dvě stanice

Rusko prostřednictvím generálního ředitele Ruské kosmické agentury Roskosmos Dmitrije Rogozina na začátku invaze na Ukrajinu potvrdilo, že tento závazek dodrží. Později byla další spolupráce slovy téhož muže neoficiálně zpochybněna a odmítnuta, když Rogozin na svém twitterovém účtu 25. února varoval před tím, že když se Rusko ze stanice stáhne, mohla by klidně dopadnout do Evropy.

Úpravy dráhy mezinárodní části ISS by ale podle Halouska bylo možné vyřešit pomocí motorů připojených nákladních lodí Cygnus společnosti Northrop Grumman a Dragon společnosti SpaceX. „Od 21. února 2022 u ISS připojený Cygnus NG-17 má shodou okolností tuto korekci dráhy ISS svými motory opravdu provést. Pro NASA by to znamenalo plánovat lety nákladních lodí Dragon a Cygnus tak, aby byla vždy některá z nich u ISS připojena. To ale není až tak nezvládnutelný problém,“ věří Halousek.

Krátký pokus s drobnou úpravou dráhy pomocí lodě Cygnus si NASA totiž úspěšně vyzkoušela už v roce 2018. Pro lodě Dragon by toto využití znamenalo jenom malou úpravu jejich konstrukce a umístění motoru a nejspíše i další palivové nádrže do nehermetizovaného nákladního prostoru v jejich spodní části. Doprava astronautů lodí CrewDragon, později i lodí Starliner, by byla bezproblémová, čtyřčlenná posádka kosmické lodě by pro zmenšenou ISS byla dostatečná.

Ruskému segmentu by scházela energie

Ruský segment by po případném rozdělení ISS zůstal takřka bez zdrojů energie. Malé množství by mohl získat ze solárních panelů na připojených lodích Sojuz a Progress a z panelů na jejích modulech. To ale nepokryje potřeby komplexu.

Vývoj, doprava, instalace a zprovoznění případných nových výkonných solárních panelů je pro Roskosmos činnost technicky velmi náročná a v potřebném čase nejspíše nezvládnutelná. Rusko by se nemohlo nadále spoléhat na přesnou stabilizaci své stanice na oběžné dráze, protože potřebné silové gyroskopy, které tuto činnost vykonávají, jsou na mezinárodním segmentu ISS.

Rusko má k dispozici i nadále třímístný Sojuz určený k dopravě posádky na ISS. Určitě by skončila dlouhodobá zavedená spolupráce Roskosmosu a NASA v tom, že na palubě Sojuzu letí většinou i jeden zahraniční (neruský) kosmonaut. Naopak by ale ani žádný ruský kosmonaut nebyl členem posádky americké lodě. Například pro misi CrewDragon Crew-5 se startem v říjnu 2022 má být v posádce ruská kosmonautka Anna Kikina.

Právě příští Sojuz MS-21, který má startovat 18. března, bude mít po téměř dvaceti letech na palubě poprvé čistě ruskou tříčlennou posádku Artemjev, Matvejev, Korsakov.

„Pokud tedy shrneme všechny výše uvedené informace, je možné odhadovat, že po rozdělení ISS na dvě samostatné orbitální stanice by americký/mezinárodní segment byl pravděpodobně i nadále provozuschopný, ruský nikoliv,“ věří Halousek.

Mise ExoMars 2022

Dlouhodobě připravovaná vědecká mise na planetu Mars má dva partnery – Evropskou kosmickou agenturou ESA a ruský Roskosmos. Start je naplánován ruskou nosnou raketou Proton na 20. září 2022 z kazašského kosmodromu Bajkonur. Ruský přistávací modul Kazačok s evropským planetárním roverem Rosalind Franklin by měl na povrch Marsu dosednout 10. června 2023.

Hlavním úkolem této mise je hledání stop života na Marsu. Rover je pojmenován po Rosalind Elsie Franklinové (1920-1958), anglické biofyzičce, chemičce a bioložce, která se zabývala především rentgenovou krystalografií. Přispěla velkou měrou k objasnění molekulární struktury DNA, RNA a virů.