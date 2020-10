Vesmírný palác lidstva, stanice ISS, slouží v kosmu už 20 let

Stanice měla životnost původně do roku 2016, postupně byla prodloužena nejprve do roku 2020 a naposledy do roku 2024. V minulých dnech se objevily zprávy, že NASA plánuje ukončení provozu už roku 2025 – agentura je ale zatím nepotvrdila. Pokud by se to stalo, je možné, že by se o stanici staraly v budoucnosti soukromé společnosti.