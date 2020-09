V atmosféře Venuše byly nalezeny možné stopy života, oznámili astronomové

Atmosféra Venuše byla naposled podrobně zkoumána v polovině 80. let. Mezi lety 1981 až 1985 na planetě přistály sovětské sondy série Venera. V roce 1985 mise přistávacích modulů doplnily také balonové lety taktéž sovětských sond Vega 1 a 2. Od té doby se výzkum Venuše omezil pouze na družice pohybující se po orbitě kolem planety. V roce 1989 k Venuši dorazila družice Magellan (NASA) a v roce 2006 evropská družice Venus Express.

Na Venuši se vyskytuje fosfor ve formě oxidu fosforitého P 4 O 6 . Tato látka je pro pozemské organismy jedovatá. Má teplotu varu 173 stupňů, a tak se v horké atmosféře Venuše vyskytuje v plynné formě. V atmosféře reaguje s kyselinou sírovou za vzniku kyseliny fosforečné a oxidu siřičitého. Kapičky kyseliny pak klesají do hustých a horkých vrstev atmosféry, odštěpují vodu a dochází ke vzniku suchého oxidu fosforečného. Nejvíce sloučenin fosforu se nalézá ve výškách 51 až 47 kilometrů nad povrchem.

Co když to není život?

Život nemusí být jediným vysvětlením existence fosfanu na Venuši. Mohlo by se také jednat o výsledek nějakého procesu, který zatím vědci z pevných planet neznají.

Je to sice hypotéza méně vzrušující, ale připouští ji i Ferus. Podle něj existují reakce, které by teoreticky vznik fosfanu mohly vysvětlovat: „Je možné, že některé z těchto reakcí nebyly uváženy, anebo je chemie fosforu v atmosféře Venuše tak málo probádaná (což je fakt), že zatím není možné to zahrnout do chemických modelů atmosféry a tím pádem nelze prokazatelně vysvětlit ani původ fosfanu,“ míní.

„Fosfan může pocházet například z reakcí fosfidů s kyselinou sírovou v atmosféře Venuše. Fosfidy by mohly pocházet například z nedávného náhodného impaktu asteroidu nebo z těles meteoroidů vstupujících denně do atmosféry Venuše. V meteoritech byl fosfor nalezen právě v reaktivních fosfidech kovů, například barringeritu nebo schreibersitu,“ upozorňuje vědec.

Fosfan se také nachází v atmosférách velkých plynných planet, jejichž hlavní atmosférickou složkou je vodík a pro jejichž chemii jsou tak velmi typické jeho sloučeniny, tedy hydridy, jakým je právě fosfan, ale také methan a uhlovodíky, čpavek a hydrazin. Tam ale s existencí života spojován není.

Podle Feruse se o fosfanu jako o látce, která by mohla naznačovat přítomnost života, mluví mezi astrochemiky a astrobiology už déle. Ucelenou studii na toto téma ale publikovala až letos Clara Sousa-Silvaová z MIT v časopise Astrobiology. Studovalo se hlavně to, jestli by ho život na exoplanetě mohl vyprodukovat dost na to, aby ho zachytily nějaké pozemské přístroje. Právě dokončovaný vesmírný dalekohled Jamese Webba by měl fosfan umět zachytit.

„Pokud zařadíme fosfan mezi seznam markerů života, bude nutno vždy podrobně prostudovat chemii dané planety. Zatím nelze obecně paušalizovat, že jestliže někde najdeme nějakou chemikálii, automaticky to znamená průkaznou existenci života. Spíše bude potřeba ucelený soubor důkazů zahrnujících typ planety, podmínky na ní panující i chemické složení atmosféry a právě zde chemické látky jako fosfan, ale i methan, kyslík, fosfor a další, budou hrát nezastupitelnou úlohu,“ dodává Ferus.