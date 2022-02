Co kdyby ISS spadla do Evropy? Ředitel ruské kosmické agentury se ohradil proti sankcím

Ve čtvrtek večer oznámil americký prezident Joe Biden další a ještě přísnější sankce, které by měly potrestat Rusko za jeho útok na Ukrajinu. Jsou mezi nimi i některé týkající se omezení spolupráce ve výměně moderních technologií, což by mohlo omezit spolupráci v kosmickém prostředí.

Rusko na toto varování ohledně ukončení vesmírné spolupráce sice nereagovalo oficiální cestou, na Twitteru se ale ozval Dmitrij Rogozin – od roku 2018 generální ředitel ruské vesmírné agentury Roskosmos. Tento bývalý politik je považovaný za blízkého spojence prezidenta Putina.

Ve svém rozsáhlém příspěvku, který nazval „Sankce Alzheimerika“, mimo jiné napsal: „Chcete ISS (Mezinárodní vesmírnou stanici) spravovat sami? Možná prezident Biden tomuto tématu nerozumí, tak mu vysvětlete, že změny orbity stanice, její vyhýbání se nebezpečnému kosmickému odpadu, kterým vaši talentovaní byznysmeni zamořili blízkozemní oběžnou dráhu, mohou vykonat pouze motory ruských nákladních lodí Progress MS.“

Po akcentování významu přidal i varování. „Pokud s námi ukončíte spolupráci, kdo zachrání ISS před nekontrolovaným opuštěním oběžné dráhy a pádem do Spojených států nebo Evropy? Existuje také možnost svržení 500tunové konstrukce do Indie a Číny. Chcete jim vyhrožovat takovou vyhlídkou? ISS nad Ruskem nelétá, takže všechna rizika jsou na vás. Jste na ně připraveni?“ Svůj příspěvek zakončil varováním: „To jen, abyste věděli…. Aby vám vaše sankce nepadaly na hlavu. A to nejen v přeneseném slova smyslu.“