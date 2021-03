Projekt Sojuz-Apollo – spolupráce místo souboje v dobývání vesmíru

„Spojili jsme se,“ slyšely miliony televizních diváků, když člen posádky Apolla Thomas Stafford ohlásil 52 hodin po startu bezpečné spojení modulů Apolla a Sojuzu. Vlastní spojovací manévr, který proběhl zhruba 1 100 kilometrů od břehů Portugalska, trval tři minuty a 18 sekund. O tři hodiny později otevřel dveře Sojuzu Alexej Leonov a mezinárodní schůzka na orbitální dráze mohla začít.

Na posádky obou lodí čekala ve vesmíru řada obtížných experimentů. S prvním úkolem si muselo poradit Apollo, které se po krátkodobém odpoutání od Sojuzu pokusilo zastínit sluneční disk a vytvořit tak pro „fotografy“ ze Sojuzu umělé zatmění Slunce. Astronauti také pomocí technicky náročného pokusu zjišťovali koncentraci atomového kyslíku a dusíku v kosmickém prostoru. Během společného letu zbyl čas i na výměnu vlaječek, podepisování pamětních dokumentů či rozhovor s Bílým domem.

Oříškem bylo spojení

Zdánlivě rychlé a snadné spojení obou lodí však před startem zaměstnalo řadu odborníků. Spojovací uzly modulů totiž nebyly vzájemně slučitelné, rozdílné složení měla i atmosféra uvnitř kabin. Apollo s sebou proto do vesmíru neslo jakýsi adaptér či spojovací průchod o délce 3,15 metru a průměru 1,4 metru, pomocí něhož se posádky mohly přemisťovat z jedné atmosféry do druhé. Projekt byl plný technických výzev. „Rusové počítají v klasických měrných jednotkách, kdežto Američané počítají v palcích, coulech, librách… To znamená, že ruskou matičku na americký šroubek nenasadíte,“ upozornil odborník na kosmonautiku Tomáš Přibyl.