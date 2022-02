Byl to souboj dinosaurů a vizionářů, popisuje informatik Zlatuška počátky internetu v Československu

Rozvoj internetu na akademické půdě nicméně pokračoval. „Jeden z nejtrapnějších momentů vývoje byla chvíle, kdy ministerstvo školství odmítlo nabídku využít páteřní síť akademického CESNET pro projekt Indoš – Internet do škol. Za méně muziky se utratilo víc peněz a studenti nedostali prostředí, které by jim umožnilo stát se lídry v používání technologií, rychleji vyrovnat rozdíl mezi tuzemskými uživateli internetu a zahraničními,“ dodal Zlatuška.

„Za tyto aktivity mne jeden z prorektorů chtěl volat k odpovědnosti, protože prý univerzita potřebuje počítače pro administrativu, ne připojení na internet. Jeho kolega prorektor z brněnského Vysokého učení technického se na oponentuře jejich projektů vyjádřil podobně, že přeci univerzita potřebuje počítače pro úředníky, nikoliv internet – navíc prý si přeci lidé ze školy nemají s kým venku psát, takže to podle něj důležité nebylo,“ připomněl Zlatuška.

Zlatuška vzpomíná, že Telecom nabídl Masarykově univerzitě pronájem části volné kapacity optických kabelů. „Cena ročního pronájmu s jistou kapacitou, tehdy dvou megabitů za sekundu, odpovídala ceně, za kterou si to celá vysoká škola sama postavila. Z části po střechách, z části v pronajatých kolektorech, ale s rychlostí šestnáctkrát vyšší. Univerzita si tenkrát poradila tím, že si to postavila, ale běžní koncoví uživatelé byli závislí na ‚standardu',“ ilustroval.

Jednou z překážek rozvoje byla existující legislativa. Na počátku devadesátých let získala exkluzivní licenci na provozování veřejné datové sítě, tedy i internetu, společnost Eurotel. V polovině roku 1995 svou datovou divizi odprodal společnosti SPT Telecom. Tím se otevřel prostor pro vznik konkurenčních poskytovatelů připojení. „Poměrně dlouho jsme měli monopolizovaný trh, což způsobovalo relativně pomalý rozvoj a drahé ceny za připojení,“ uvedl hlavní iniciátor prvního připojení země k internetu, který stál za vznikem sdružení CESNET – a je jeho emeritním ředitelem – Jan Gruntorád.

Ocenil zároveň prvotní uživatele internetu. „Řekl bych, že byli zdatnější a šikovnější, než byl celosvětový průměr. Naše podmínky byly těžší. A to naše lidi v řadě situací nutilo, aby si pomohli sami,“ konstatoval.

Na to, že internet byl v Československu doma ve srovnání se západním světem později, upozornil také člen Rady Českého telekomunikačního úřadu a pedagog na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy Jiří Peterka. „Další specifikum bylo například v tom, že jsme neměli moc peněz na nákup zahraničních služeb či programů ani dostatečnou konektivitu do zahraničí. A tak jsme si raději vyvinuli vlastní alternativu. Příkladem může být služba Nosey Parker, kterou místo drahého nákupu serveru služby Archie vyvinuli na Technické univerzitě v Liberci,“ popsal.

I podle Neffa internet brzdil technický stav pevné telefonní sítě. „Byly to krušné časy a také kapsa plakala. A nálada vůči internetu nebyla stoprocentně příznivá: nesmrtelným se stal výrok důchodkyně Věry Pohlové z roku 1999: ‚Já bych všechny ty internety a počítače zakázala',“ citoval odpověď z ankety deníku Metro ze září roku 1999.

Zlatuška doplnil, že jinde ve světě byli uživatelé i připojení už v té době dál. Na to upozornil i programátor, videoherní vývojář a spisovatel František Fuka. „Náš internet pochopitelně byl pozadu za americkým. Přinejmenším první dva roky svého působení na internetu jsem české servery zcela ignoroval, nebylo na nich zhola nic zajímavého,“ okomentoval i s poukazem na technickou stránku.

Zlatuška navíc připomněl, že Google nenastupoval rovnou. „Před tím tu byl Yahoo a nebylo to tak stabilní jako Seznam.cz,“ podotkl. Seznam odolával i další konkurenci. „Měl Centrum a Atlas, ale ty odpadly. Ani Bing od Microsoftu nehraje velkou roli. Zůstáváme tedy mezi čtyřmi zeměmi na světě, které mají vedle Googlu ještě silný domácí vyhledávač,“ řekl Neff a dodal, že těmito dalšími zeměmi jsou Čína, Rusko a Jižní Korea. „Byl to podobný zázrak, jako že Češi dávají přednost Kofole před Coca Colou,“ doplnil.

Pro český internet byl ve svých počátcích specifický Seznam.cz jako dominantní vyhledávač. Ten přišel na scénu v roce 1996. Jinde ve světě ale vévodil Google. „Vysvětlení může být v tom, že Seznam byl v našem on-line prostoru dříve než Google. Udržel si prvenství až do roku 2014, čili osm let nad Googlem převažoval. K loňskému roku je poměr 85 : 15 ve prospěch Googlu,“ uvedl Neff. Fuka se domnívá, že roli hrál i fakt, že vyhledávač Seznamu byl v češtině.

Podle Fuky se internet mezi ostatní uživatele šířil pomalu, ale jistě. „Probíhalo to podobně jako v rozvinutém kapitalistickém světě, jen s jistým zpožděním,“ okomentoval. Zlatuška popsal, že připojování bylo postupné – jednotliví uživatelé se začali „nabalovat“ na další a komunita se tak rozrůstala. „Hodnota připojení k síti vzrůstá s počtem dalších účastníků, což pro nově příchozí dělá připojení k atraktivnějšímu prostředí, než v jakém byli počáteční ‚pionýři',“ sdělil.

Postupem času se internet začal šířit z akademické sféry do oblastí IT a obchodu pro profesionální účely. „Následně s rozvojem komerčních poskytovatelů, jako byly například Czech On-line, Spinet nebo Bohemia.net, se postupně připojovala veřejnost,“ popsal Gruntorád. V rozvoji v devadesátých letech podle něj příliš nepomohla vláda. „Internet byl vnímán jako nástroj pro akademiky, takže Česko zaspalo jak v deregulaci, tak v internetizaci veřejné správy,“ vytkl.

Dražší data a méně služeb pro občany

Dnes už uživatelé v Česku používají internet podobně jako v ostatních zemích, míní Gruntorád. „Jazyková bariéra se také snížila. Bohužel se nám nepodařilo stáhnout náskok nejvyspělejších států v oblasti služeb pro občany – například k Velké Británii nebo Estonsku máme daleko,“ poznamenal.

Podle Zlatušky se současné internetové prostředí liší od jiných států cenou mobilních dat. „To ale není omezení funkční – spíš jen smutná skutečnost, že plnohodnotné připojení v Česku prostě není pro chudé,“ poznamenal. Fuka podotkl, že české prostředí aktuálně ve srovnání s „anglicky hovořícím internetem“ disponuje větší mírou svobody a nezávislosti na nadnárodních internetových korporacích. „Ale jen o trochu,“ dodal.

Peterka v kontextu specifik současného českého internetu upozornil na to, že zatímco jinde ve světě uživatelé navštěvují „webové stránky“, v Česku se z pohledu národního práva jedná o takzvané internetové stránky. „A nenechá si (právo - pozn. red.) vymluvit, že internet žádné stránky nemá. Ty má jedna z jeho služeb, a to web, respektive služba WWW. Takže máme zákon o něčem, co vůbec neexistuje, jako je zákon o přístupnosti internetových stránek,“ upozornil.

Neff konstatoval, že on-line aktivitám dodala ohromný impuls pandemie nemoci covid-19. „Obchod se stěhuje na internet, zábava, bohužel i výuka, kultura a společenský styk. Nepochybně nás čeká šok s rozvojem rozšířené reality. Starší generace si na ni asi nezvykne, pro dnešní desetileté to bude přirozené životní prostředí. Ne že bych jim ho záviděl,“ řekl.

Počet uživatelů na evropském průměru

Ještě v roce 2000 využívalo podle Českého statistického úřadu internet jen deset procent lidí starších šestnácti let. Nejčastěji se jednalo o studenty vysokých škol, IT experty nebo o zaměstnance firem s připojením k internetu. Mezi lety 2000 a 2012 stoupal počet uživatelů průměrně o pět procentních bodů za rok. V roce 2012 dosáhl jejich podíl 66 procent. V posledních letech stoupá počet uživatelů už výrazně pozvolněji.

Podle listopadových dat Českého statistického úřadu se v roce 2021 podíl uživatelů internetu v Česku vyšplhal na 83 procent, což představuje 7,25 milionu lidí starších šestnácti let. V mladších věkových kategoriích podíly uživatelů kolísají pod hranicí sta procent. Stále častěji ale internet používají ty starší. Podíl lidí nad 65 let, kteří jsou on-line, vzrostl z třinácti procent v roce 2010 na 43 procent v roce 2021. Uživatelů ve věku 55-64 let bylo v roce 2010 42 procent, nyní je jich už 84 procent.