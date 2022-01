Starlink už posílá internet i do Česka

Na rozdíl od tradičních komunikačních družic, které bývají tisíce kilometrů vysoko, aby měly výhled na co největší část planety, jsou satelity Starlink asi desetkrát níž. Mají to tak k Zemi blízko, spojení je rychlé a má menší zpoždění. Ovšem aby takto pokryly celou planetu, musí jich být tisíce.

V současné chvíli jich je na orbitě víc než osmnáct set. Z toho skoro třináct set už poskytuje internet. Během pěti let by jich mělo být asi dvanáct tisíc. SpaceX tak už teď provozuje přes třetinu všech aktivních satelitů a brzy to bude násobně víc, než kolik jich mají všichni ostatní dohromady.

Internet Starlink začal loni testovat i youtuber Ondřej Bačina. „Satelit se zapne v mobilní aplikaci,“ vysvětluje. Součástí mechanismu je parabola. Za cenu přibližně 2200 korun měsíčně jde podle Bačiny o jedno z nejdražších možných připojení. Hodí se tak hlavně tam, kde není alternativa. „Máte jednu platformu, která je dostupná po celé zeměkouli,“ dodává.

Hrozící srážka s čínskou stanicí

Starlink přitahuje kontroverze. Než firma změnila design satelitů, kritizovali astronomové světelné znečištění. Hlavně se ale obavy týkají srážek na rušné orbitě. U OSN si kvůli hrozící kolizi se svou orbitální stanicí loni stěžovala Čína.

„Musela se dvakrát vyhnout,“ říká publicista a šéfredaktor ElonX.cz Petr Melechin. Reálné riziko podle něj nebylo žádné. „Působilo to spíš jako politicky motivovaný skandál,“ míní. SpaceX uvedla, že přiblížení satelitů nepřekročilo její vlastní bezpečnostní limity.