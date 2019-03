Pro zlepšení podmínek na trhu mobilních operátorů nedělá stát dost, myslí si většina Čechů

Vláda chce zkrátit lhůtu na převedení čísla ke konkurenci

Češi si myslí, že by stát měl dělat víc, aby se zlepšily podmínky pro zákazníky mobilních operátorů. Kriticky tak v tomhle ohledu hodnotí stát 63 procent obyvatel. Opačně to vidí zhruba čtvrtina. O dostatečnosti kroků ze strany státu jsou častěji přesvědčeny ženy, mladí lidé do 29 let a lidé s nižším vzděláním. Tento postoj častěji zastávají také uživatelé předplacených karet.

Naposledy vláda koncem února schválila návrh změny zákona, který má přinést zkrácení doby převedení čísla při změně mobilního operátora na dva dny místo deseti. Novela počítá také s tím, že v případě ukončování smlouvy na dobu určitou by lidé po třech měsících trvání smlouvy nehradili nic.