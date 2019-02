Dva dny místo deseti. Vláda podpořila zkrácení doby převedení čísla při změně operátora

Se zástupci operátorů se premiér sejde 12. března.

„Tahle problematika na úrovni ministerstva průmyslu nebyla řešena ani v minulosti a nyní se mi jejich přístup také nelíbí, proto jsem do toho vstoupil a vyzval operátory k jednání,“ vysvětluje premiér Andrej Babiš důvod, proč se 12. března uskuteční schůzka s operátory.

„Mám pocit, že některé strany se snaží využít prohlášení paní ministryně Novákové ve svůj prospěch a já to prohlášení odmítám, protože my skutečně bojujeme za to, aby byly levnější data. Po všech debatách jsem se rozhodl, že předložím na vládu návrh změny zákona o elektronických komunikacích. Ty zákazníkovi přinesou zjednodušení a zlevní přechod od jednoho operátora k druhému,“ uvedl Babiš. Návrh hodlá podle svých slov předložit jako předseda vlády, ne jako poslanec.