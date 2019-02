Navrhnu rychlejší ukončení smlouvy s operátorem, slibuje Babiš. Piráti považují jeho návrh za „vykrádání témat“

Aktuálně, pokud má zákazník u operátora smlouvu na dva roky a chce odejít, musí zaplatit dvacet procent ze zbývající části závazku. „My říkáme, že pokuta by měla být nula a mělo by to být v rámci tří měsíců. Změna by tak byla možná od 91. dne,“ uvedl Babiš. A důležité je podle něho i to, aby ochranu, kterou mají fyzické osoby, měli i živnostníci.

Babiš také zmínil, že opravdu není spravedlivé, aby čeští občané měli nejdražší data v Evropě. Pro porovnání uvedl příklad, že pět GB dat v Polsku vyjde na 241 korun, u nás na sedm set.

„A například v Itálii nabízí 30 GB a neomezené volání za 180 korun, takže u nás jsou data velice drahá. V médiích se diskutuje, že spasitel je čtvrtý operátor. Je ale potřeba říct, že on bude mít dvě možnosti. Buď si vybuduje další síť, kde se odhaduje, že by investoval až dvacet miliard korun, nebo musí spolupracovat, tedy nakupovat národní roaming od stávajících operátorů, svých konkurentů. A pokud mu ti poskytnou drahý roaming, pak ten čtvrtý operátor nic nevyřeší. Proto Český telekomunikační úřad musí nastavit podmínky tak, aby to bylo výhodné,“ vysvětlil Babiš.

Piráti považují aktuální návrh Babiše za vykrádání témat

K návrhu změny se během úterý vyjádřili i Martin Jiránek (Piráti) a předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Piráti sami totiž už navrhli zákon, který by snížil pokuty za přechod k jinému mobilnímu operátorovi.

Změna zákona by podle nich usnadnila příchod čtvrtého operátora na český trh, který by vedl ke snížení cen. Piráti proto už požádali ANO a ODS o dodání připomínek ke svému návrhu do konce týdne, poté ho chtějí oficiálně předložit. Akutální návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) na změnu pravidel pro operátory pak označili za vykrádání témat.

„Proč to neudělali dřív? Ten problém se tady řeší minimálně pět let a doteď pan premiér spal a najednou se vzbudil,“ řekl Michálek.

Jako problém vidí i možnost, že by se věc řešila vládním návrhem zákona, který na rozdíl od poslanecké novely musí projít připomínkovým procesem na ministerstvech. Podle Michálka by to schválení zákona zpozdilo. „Pokud to bude po té aukci, bude nám to houby platné,“ řekl. Zájemci o vstup na český trh podle něj potřebují znát tuzemská pravidla včas, aby se mohli na vstup na trh připravit.

Michálek také kritizoval ministerstvo průmyslu, které se podle něj dost aktivně o vstup čtvrtého operátora na český trh nesnaží.