Zlevní data, když je budou lidé více používat? Spíše až s příchodem čtvrtého operátora, očekávají politici

Kupka se domnívá, že pro nástup silného konkurenta stávajícím mobilním operátorům bude zásadní připravit vhodné legislativní prostředí, aby mu kvůli zdlouhavému stavebnímu řízení netrvala výstavba sítě příliš dlouho.

Stavební řízení je podle opozičního poslance nutné zjednodušit – zmínil se například o jeho elektronizaci – a zároveň by chtěl budování části potřebné infrastruktury předem zajistit. Například by pak automatickými součástmi nových silnic a železnic měly být chráničky optických kabelů. Nový operátor podle něj pak „půjde rovnou k Ředitelství silnic a dálnic, ke Správě železniční dopravní cesty a s každou novou cestou budou připravené chráničky“.

Zákon má snížit poplatky za přenesení čísla. Možná i něco více

I když politici očekávají opravdu zásadní změnu až od příchodu nového operátora, chtěli by poslanci některá pravidla na mobilním trhu změnit již předtím prostřednictvím zákona. Připravují ho Piráti a podle Jakuba Michálka by především měl snížit poplatek za přestup k jinému operátorovi.

„Dnes lidé platí tisíce korun, my bychom chtěli, aby to byly maximálně stovky. Když budou zákazníci moci přecházet, samozřejmě se vytvoří konkurenční prostředí,“ řekl místopředseda navrhující strany.

Podle Jaroslava Faltýnka je ale návrh zákona „málo ambiciózní“. ANO zřejmě předlohu podpoří, ale chce ji pozměnit. Jednak by chtěl, aby se na přenesení čísla čekalo místo deseti dnů maximálně dva, přičemž by bylo možné změnu provést bez kontaktu zákazníka s původním operátorem, jednak chce, aby se v zákonu změnil pojem „spotřebitel“ na „uživatel“. To Faltýnek považuje za způsob pomoci malým podnikatelům, protože pak by nemuseli být automaticky považováni za firemní zákazníky.