Čtvrtý operátor by měl přinést razantní změny na mobilním trhu, věří regulátor

Slížek uvedl, že všechna srovnání, která kdy viděl, říkají, že v Česku dostávají zákazníci za stejné peníze mnohem méně služeb, například v podobě mobilních dat. Řekl, že operátoři to odůvodňují velkými investicemi do výstavby sítí. „Je to dobrý argument, ale operátoři ho používají relativně dlouhou dobu. Že hodně investovali, že síť je kvalitní, že máme dobré pokrytí. To je pravda, nikdo jim pak nebrání, aby vydělávali na prodeji služeb.“

Také vedoucí právního oddělení spotřebitelského časopisu dTest Lukáš Zelený v pořadu doplnil, že jejich srovnání opakovaně ukázalo, že situace stále není pro české spotřebitele příjemná a ceny jsou pořád poměrně vysoké ve srovnání se zahraničím. Za zemi s nízkou cenovou hladinou jmenoval zejména Polsko. Upozornil ale, že i ve státech, kde je cena srovnatelná (Slovensko, Nizozemsko) mají tamější operátoři ve svých balíčcích vždy něco navíc.

Nepříznivě pro Česko dopadla i další srovnání, kterým se věnoval například server Evropa v číslech.