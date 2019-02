Babiš hájí Novákovou kvůli mobilním datům. Zřejmě to myslela dobře, ale špatně řekla, míní

„Každý občas máme nějaké nešťastné výroky. Určitě to není důvod, aby se teď stalo něco zásadního,“ řekl Babiš na dotaz ohledně možného odvolání Novákové. „Mě její vyjádření mrzí, protože ona to možná myslela dobře, ale špatně to řekla. Považuji to za nešťastný výrok, já jsem to dementoval.“

Nováková v ČT uvedla, že vybudování mobilních sítí stálo operátory miliardy korun a data jsou drahá, protože je využívá jen malá skupinka lidí. „Ptřebujeme, aby mobilní sítě využívalo daleko víc lidí. A to je jedna z cest, která ke zlevnění dat povede,“ řekla ministryně.

V úterý pro serveru iRozhlas.cz dodala, že vyjádření, které odvysílal pořad 168 hodin, bylo z její strany přinejmenším nešťastné a bylo vytrženo z celkového kontextu. „Odpovídala jsem na otázku, co může vést ke snížení cen dat. A těch argumentů jsem uváděla celou řadu, byl ale použit pouze tento. Tím argumentují operátoři, když s nimi jednáme,“ podotkla.