Ministryně Nováková svou tezi o mobilních datech použila v rozhovoru pro 168 hodin několikrát

„Protože, jak to máme zafixováno v hlavách, tak raději nejdeme přes data, jdeme přes wifinu, která není vždycky bezpečná, a vlastně tím limitujeme ten economy of scale. To znamená to množství těch dat, které se přenáší nebo které se zpracovává a které, čím je jich víc, tak je samozřejmě levnější,“ řekla České televizi ministryně 14. února.

Tvrzení ministryně se redakci nezdálo, proto si chtěla ověřit, zda to Nováková takhle opravdu myslela. K rozhovoru ji tak přesvědčili ještě jednou, den poté. Odehrál se v pátek 15. února na půdě ministerstva.

V pátečním rozhovoru zaznělo následující:

Paní ministryně, vy si myslíte, že uživatelé nechtějí používat mobilní data?

„Uživatelé obecně nepoužívají mobilní data.“

Proč myslíte, že nepoužívají?

„Protože je vytvořeno povědomí, že jsou mobilní data drahá.“

Je vytvořeno povědomí?

„Ano, je vytvořeno povědomí, že jsou mobilní data drahá.“

Paní ministryně, ti lidé nepoužívají mobilní data z toho důvodu, že jsou drahá. A dokazují to i ty průzkumy.

„Já nepopírám, že když budeme srovnávat ceníkové ceny dat, tak ta jsou drahá. Proto ti lidé nepoužívají ta data. A protože toto pořád opakujeme, tak lidé se tomu vyhýbají a nemůžeme ani vést k tomu, aby se začala data intenzivněji využívat, abychom je zlevnili. To je princip economy of scale. To znamená, čím víc něco používám, čím je to větší objem, tak tím se mi tím objemem snižuje cena. Protože se větším objemem budou odepisovat ty fixní náklady, které byly na vybudování sítí. Které jsou na vybudování sítí, které jsou na údržbu sítí.“

Tak to vůbec není.

„Ale je to tak.“

Dále ministryně Nováková v daném rozhovoru uvedla, že si nemyslí, že je v tomto ohledu situace v Česku dobrá.

„Ale myslím si, že bychom měli také společně pracovat na tom, že budeme motivovat lidi, aby ta data používali. A to je to, o čem já hovořím. My tady jsme v situaci, kdy jsme vytvořili povědomí, že se všichni vyhýbají používání mobilních dat. To je to, o čem já mluvím. To samozřejmě není ani spásné, ani jediné možné řešení, ale je to jedna a protože se tady kolem toho stále točíme, je to jedna z cest, kdy můžeme přispět společně k tomu, že ta data budeme postupně zlevňovat,“ řekla Nováková.

Po odvysílání rozhovoru Nováková uvedla, že její slova byla vytržená z kontextu

Poté, co pořad 168 hodin před týdnem odvysílal úryvky z výše citovaného rozhovoru, strhla se bouře. Lidé si z výroků ministryně začali dělat legraci. Sama Nováková pak začala tvrdit, že ji redakce vytrhla z kontextu.

„Musím říci, že celá ta věta byla vytržená z kontextu ve kterém jsem ji sdělovala. Ale já jak jsem byla nešťastná po tom vysílání, nebo vůbec po tom natáčení, tak dneska si říkám, že nakonec je to možná dobře. Asi je zapotřebí to téma otevřít a opravdu pojmenovávat ty, kdo mohou ovlivnit to, aby data v Česku nebyla drahá. Z toho já rozhodně nejsem šťastná, že data jsou drahá,“ řekla ministryně 19. února pro televizi Prima.