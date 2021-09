Větší tresty pro usvědčené nebo nesoutěžit jen podle ceny, navrhují volební lídři, jak bojovat s korupcí

Ivo Vondrák ( ANO ) upozorňuje na novou legislativu, která mnohdy zadavatelům veřejných zakázek zbytečně svazuje ruce při tendrech, aby preventivně předešla korupci. „Máme zákonů tolik, že už si protiřečí, to je například zákon o veřejných zakázkách. Je to o tom, abychom se ke korupci postavili vnitřně jinak, ale dle mého názoru neexistuje legislativní systém, který zabrání korupci,“ myslí si Vondrák.

„Korupce je zlá věc, ale rád o ní mluvím konkrétně. Já jsem s ní bojoval na ministerstvu kultury kolem IT zakázek, obrátil jsem se na policii, řadu lidí jsem propustil,“ reaguje na zhoršení postavení Česka v rámci žebříčku korupce Lubomír Zaorálek ( ČSSD ). Byl by rád, kdyby systém umožňoval potrestat za korupci viníky víc, než to umožňuje nyní. Jinak si ale myslí, že se korupce řeší a upozorňuje na zrušení anonymních akcií nebo zákon o střetu zájmů, o jehož úpravách se jedná.

„Méně státu, méně přerozdělování, méně prostoru pro korupci. Součástí politické korupce je ale střet zájmů, všichni víme, že náš premiér je ve střetu zájmů, to taky snižuje důvěru že se všechno děje tak, jak se má,“ říká Zbyněk Stanjura ( SPOLU ). Řešením by podle něj bylo, aby firmy ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO) nedostávaly dotace. Shoduje se se Zaorálkem, že úředníci se bojí při soutěžení zakázek, aby nebyli nařčeni z korupce a rozhodují jen podle ceny.

„Korupce není jen dva tisíce pro policistu, za přehlédnutí jízdy na červenou, ale že někdo paralyzuje policii, zruší vyšetřování ekonomické trestné činnosti,“ myslí si Jiří Komárek (PŘÍSAHA). Navrhuje pak zřízení speciálních soudů na korupci, které by byly oddělené od ostatních. „Byli by to úzce profilovaní odborníci na souzení této činnosti,“ doplňuje Komárek. Tak jak se soudci specializují nyní, to podle něj není dostatečné.

„V mnoha případech je potřeba větší prevence, transparentněji evidovat jednotlivé připomínky tak, aby bylo vše dohledatelné. Může se jednat o hloupou lidskou chybu, ale i záměr - tak aby například u územního plánování byli dohledatelní lidi, kteří rozhodovali, a na základě čeho byly změny provedeny,“ konstatoval Lukáš Černohorský (PirátiSTAN). Potlačení korupce by tak podle něj pomohlo, kdyby lidem byla víc otevřena data samospráv.

Výběr zastoupených uskupení vychází z průzkumu volebního potenciálu od společností Kantar CZ a Data Collect pro ČT, dále z váhy kandidujících subjektů a jejich dlouhodobé podpory zjištěné ve výzkumech volebních preferencí.