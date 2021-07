SLEDUJTE: Evropská komise hodnotí stav právního státu v zemích EU

Z druhého ročního hodnocení stavu právního státu ve všech 27 zemích Evropské unie dále vyplývá, že unijní exekutiva vidí v Česku nedostatky v zavádění do praxe vládní protikorupční strategie. Pluralita médií v zemi sice podle Komise zůstává zaručena, médiím těžce zasaženým covidovou krizí se však nedostalo veřejné podpory a volbu členů Rady České televize provázejí politické tahanice.

Zpravodaj ČT: Vláda práva je svázaná s čerpáním peněz z plánu obnovy

Jak ale upozornil zpravodaj ČT v Bruselu Lukáš Dolanský, zpráva by mohla mít vliv na čerpání financí z fondu na obnovu ekononik po pandemii.

„Země EU se dohodly všechny společně na tom, že peníze z budoucího plánu obnovy, tedy z toho obrovského finančního balíku, který by si měly jednotlivé členské státy rozdělit na obnovu postcovidových ekonomik, se budou dělit nejenom podle poměru k tomu, jak jsou jednotlivé členské státy zasažené, ale státy budou mít také nárok na tyto peníze pouze v případě, pokud budou dodržovat vládu práva. Země, která by nedodržovala vládu práva, by o tyto peníze mohla přijít,“ uvedl Dolanský.

„A právě tato zpráva, která monitoruje jednotlivé věci, které se dějí v členských státech, může ve svém výsledku vést k tomu, že některý členský stát by o tyto peníze mohl přijít,“ uzavřel zpravodaj ČT.