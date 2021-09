Platy politiků mají vzrůst o šest procent. Návrh na jejich zmrazení ani nedostal šanci

Premiér svůj návrh v létě zdůvodnil například tím, že příjmy poslanců jsou nadstandardní a zvýšení si nezaslouží. „Ale jak se říká, kapři si rybník nevypustí,“ dodal.

Předseda poslaneckého klubu ODS a první místopředseda strany Zbyněk Stanjura konstatoval, že pokud by Babiš coby „majitel hnutí ANO“ chtěl, tak svůj návrh dokáže zařadit a prohlasovat. „Evidentně to mělo splnit svůj účel: ‚Já jsem to navrhl.‘ A pak už se o to nezajímal,“ domnívá se Stanjura.

Lidé pracující pro stát si polepší méně než politici

Platy politiků by měly od ledna vzrůst o šest procent. O stejné procento jim stát zvýší i jejich náhrady. Šest procent navíc dostanou také například soudci nebo státní zástupci. Celkem stát za vyšší platy ústavních činitelů v příštím roce zaplatí navíc 650 milionů.

Naopak většině dalších lidí, kteří pracují pro stát, ještě nedávno hrozilo, že jim vláda platy zmrazí. Ve čtvrtek ale vládní hnutí ANO oznámilo, že bude prosazovat růst platů státních zaměstnanců o předpokládanou inflaci, tedy o 3,5 procenta.