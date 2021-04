Chci důkladně vyšetřit obě verze, řekl k Vrběticím prezident Zeman. Dle kritiků relativizuje

Pokud se podezření prokáže, trestem pro Rusko mohou být Dukovany, nastínil prezident

Zeman prohlásil, že zpráva BIS uvádí, že neexistují důkazy ani svědectví, že by dva ruští agenti byli ve vrbětickém areálu, podezření je ale třeba brát vážně. To, že to BIS neprokázala, neznamená, že do areálu nepronikli, zdůraznil. Podotkl také, že BIS v uplynulých šesti letech ve svých výročních zprávách kauzu Vrbětice nezmiňovala. „Teprve v posledních asi třech týdnech bylo vzneseno obvinění vůči dvěma ruským agentům, kteří působili na našem území,“ popsal.

Pokud se podle Zemana prokáže, že za výbuchem stojí ruští agenti, je třeba, aby za to Ruská federace zaplatila, například neúčastí Rosatomu na rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany. V opačném případě podle prezidenta jde o zpravodajskou hru, která může mít vážné následky pro politický život v Česku.