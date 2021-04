„Provokace, zničení běžných vztahů.“ Moskva hrozí Praze odvetou

„Podnikneme odvetná opatření, která donutí autory této provokace plně pochopit svou odpovědnost za zničení základů běžných vztahů mezi našimi zeměmi,“ napsalo ministerstvo v prohlášení.

Krok české vlády je podle ruské diplomacie pokračováním řady protiruských akcí, které Česká republika podnikla v posledních letech. Je těžké nevidět za vypovězením pracovníků ruského velvyslanectví v Praze „americké stopy“, uvedlo ministerstvo.

Informaci potvrdil i ministra vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v Otázkách Václava Moravce, který je zároveň poveřený řízením resortu zahraničí. Podle něj se dalo takové jednání ze strany Ruska čekat, vyhoštění 18 ruských diplomatů z Česka považuje v současnosti za dostatečné.

„Očekáváme, že bude z Ruské fedarace vyhoštěn obdobný počet pracovníků našeho velvyslanectví,“ prohlásil Hamáček. Podle něj s tím Česká republika počítala.

Hamáček zároveň ale neočekává, že by Rusko musel opustit také český velvyslanec v Moskvě Vítězslav Pivoňka. Bylo by to podle vicepremiéra disproporční a Česko by na takový krok muselo reagovat. Hamáček to uvedl v souvislosti se sobotní ruskou reakcí, podle které se Česko asi rozhodlo kvůli obvinění „uzavřít svou ambasádu v Moskvě“.

„Možná to číslo 18 vypadá málo v počtu toho, kolik je na ruské ambasádě diplomatů. Nicméně jsme vyhostili všechny ty, o kterých naše služby mohou prokázat jejich příslušnot k dvěma ruským tajným službám,“ vysvětlil Hamáček, proč česká strana nereagovala tvrději a nevyhostila více ruských pracovníků. Těch je v současnosti na ambasádě celkem 135.