Rosatom se nebude podílet na dostavbě Dukovan, oznámil Havlíček

„Já myslím, že by neměl,“ řekl Babiš v neděli na otázku, zda by měl Rosatom zůstat ve hře o stavbu nového bloku v Dukovanech.

„Nedovedu si představit, že by se v tuto chvíli Rosatom do bezpečnostního posouzení dostal,“ prohlásil pak ministr Havlíček. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že ruské firmy by se neměly s ohledem na bezpečnost účastnit rozšíření elektrárny ani jako členové konsorcia.

Havlíček uvedl, že informace o podezření na účast ruských agentů na explozích ve Vrběticích získal jen nedlouho před sobotní tiskovou konferencí Babiše a Hamáčka. Případ podle něj dříve neprobírala ani Bezpečnostní rada státu. Zjištění českých bezpečnostních složek o ruské stopě ve Vrběticích považuje za absolutně nepřijatelné a nemá důvod o nich pochybovat.

Podle březnového vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu zůstal Rosatom mezi uchazeči o stavbu v Dukovanech, se kterými chce český stát dál jednat. Vyřazena naopak byla čínská firma.