Cena a bezpečnost jsou na vahách. Dostavba Dukovan štěpí českou politiku

„Nezahajuje se tendr. Je to o tom, že se to přesně nazývá bezpečnostní posouzení,“ zopakoval vicepremiér. Všechny oslovené firmy mají podle něj příležitost prokázat, co se po nich požaduje, ale i rozhodnout se, že do tendru vůbec nepůjdou. Vláda se podle Havlíčka chce přesvědčit o zabezpečení jaderném, kybernetickém i geopolitickém. Posledně jmenovaná oblast výrazně stojí na práci bezpečnostních složek, řekl dále ministr průmyslu a obchodu. Významnou roli dle jeho slov budou mít také resorty vnitra a zahraničí, ale také Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Stát má možnost kdykoliv do procesu vstoupit a zastavit ho, či některého z účastníků vyřadit, podotýká Havlíček. Dle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) je stavba nového bloku dukovanské elektrárny zásadním projektem a jakékoliv pochybnosti kolem nejsou dobré. Zdůrazňuje také, že pro bezpečnost Česka je potřeba elektrárnu dostavět. Zásadní pro šéfa diplomacie je, že uchazeče budou hodnotit bezpečnostní experti. „Chceme, aby to nebylo ministerstvo průmyslu a obchodu nebo ČEZ, kdo budou posuzovat bezpečnostní kritéria,“ konstatuje ministr.

Právě při zapracovávání bezpečnostního hlediska do zakázky podle místopředsedy poslaneckého výboru pro obranu Jana Lipavského (Piráti) vláda narazila, když zjistila, že podle bezpečnostních kritérií by nemohla přizvat ruské a čínské zájemce. „Karel Havlíček zasáhl, udělal takové amatérské kroky, zbavil se člověka, který to nechtěl dovolit,“ domnívá se Lipavský s odkazem na odvolání zmocněnce pro jadernou energetiku. Dle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky by Česko mělo dělat strategická rozhodnutí o investicích samo či s přátelskými zeměmi. Nemělo by naopak podporovat případné protivníky, kteří mají zájem na destabilizaci země. Právě Rusko a Čína podle Jurečky mají zájem na tom, aby Česko bylo zemí jejich nadstandardního vlivu.

Čína nemá zkušenosti, proto vypadla Havlíček zdůrazňuje, že v dnešní době Česko čelí mnoha novým rizikům a výzvám. „Kyberbezpečnost je součástí požadavků a bude se velmi pečlivě posuzovat,“ řekl v ČT. Vysvětlil, že česká strana chce od oslovených subjektů vědět například to, v jaké sestavě do projektu chtějí jít, v jakých konsorciích a s jakými dodavateli. „Já jsem ministr průmyslu. Mým cílem a úkolem je zabezpečit, abychom měli stabilní přenosovou soustavu, abychom měli dostatek elektrické energie, abychom byli soběstační, měli levnou elektrickou energii a byly zachovány všechny parametry bezpečnosti,“ tvrdí vicepremiér. Čím víc uchazečů bude, tím bude výsledná cena výhodnější, věří. To rozporuje Lipavský, podle nějž počet uchazečů na cenu vliv nemá. „Je na nás, na opozici, abychom se dostali do vlády a změnili to,“ říká. Podle poslance SPD Radima Fialy je na prvním místě český spotřebitel. „Všechny čtyři subjekty, které budou vyplňovat bezpečnostní dotazníky, beru jako lídry ve světovém trhu s jadernou energetikou,“ uvádí.

Česká vláda z bezpečnostního posuzování vyřadila čínského zájemce. Proti ruskému Rosatomu jde o propastný rozdíl, vysvětluje důvody Havlíček. Zatímco ruská společnost je největším dodavatelem jaderných bloků na světě, Peking má jediný projekt v zahraničí v Pákistánu a ten není hotový. O Rosatomu Havlíček řekl: „Je to partner, s kterým musí být jednáno ve smyslu toho, co nakonec nabídne a jak my jeho nabídku rozpoznáme, a ne ho vyřazovat předtím, než něco nabídne.“ Ideologické žvásty, říká o kriticích Filip Varování před ruským dodavatelem připadá zvláštní Fialovi: „Rusko a ruský Rosatom pracuje na jaderných elektrárnách v mnoha zemích,“ podotýká a poukazuje například na Maďarsko a Finsko. Vyřazení čínské firmy mu připadá v pořádku kvůli nedostatečným zkušenostem, další zeštíhlování konkurence by ale zvyšovalo cenu stavby, domnívá se místopředseda SPD. Podle místopředsedy sněmovny Vojtěcha Filipa (KSČM) je ovšem chybou, že Česko čínského zájemce vyřadilo, jelikož tím prý snižuje tlak na cenu projektu a následně i cenu energií. „To je zásadní požadavek každého člověka, aby ze svých daní nemusel platit něco, co je předražené,“ tvrdí předseda komunistů. Poukazuje na to, že Evropská unie má smlouvu o strategickém partnerství s Ruskem a například Německo staví plynovod Nord Stream 2.