Vrbětická kauza spustila vlnu dezinformací, dominuje v ní ruská představa, že za vše můžou USA

„Obvykle je neděle nejslabší den, co se týče počtu článků oproti dlouhodobému průměru. To, co sledujeme, tak počet dezinformací v neděli vyskočil čtyřikrát. A z toho se drtivá většina týkala právě ruského útoku vůči naší suverenitě,“ popisuje situaci z minulého víkendu na dezinformačních webech šéf společnosti Semantic Visions František Vrabel.

Dvě hodiny stačily českým dezinformátorům, aby opustili nejsilnější téma posledních měsíců a načali téma nové. Kauza Vrbětice zahýbala českou dezinformační scénou, dosavadní popírači covidu a odpůrci očkování a roušek začali vymýšlet a šířit alternativní výklady toho, co se ve Vrběticích stalo. To, že je za výbuch zodpovědná ruská tajná služba GRU, oznámil premiér Andrej Babiš (ANO) minulou sobotu večer.

Memy s Křemílkem a Vochomůrkou i Caesarem

Verzi české zpravodajské služby popírají také ruská státní média. Ta navíc celou situaci zesměšňují. „Češi spěšně vymysleli další příběh o děsivých ruských agentech. Byli příliš líní na to, aby hledali nové hrdiny, nebo spíš darebáky, a obvinili slavného Petrova a Boširova,“ hlásala v týdnu například ruská televize.

Kromě toho začala vytvářet takzvané memy, tedy populární obrázky, které se virálně šíří po internetu. „Stanice Russia Today přišla s různými memy, kde je třeba vystřižený večerníček Křemílek a Vochomůrka, jak něco vaří v kotli, a tvrdí o tom, že to jsou Boširov a ten druhý. Na jedné straně tvrdí, že je to důrazný útok proti Rusku, ale současně si z toho dělají srandu,“ potvrzuje analytik Roman Máca z Institutu pro politiku a společnost. Další z memů s nadsázkou obviňuje oba agenty ze smrti Julia Caesara.

Českým dezinformačním médiím i těm ruským státním práci usnadnil prvotní výrok premiéra Andreje Babiše o tom, že výbuch ve Vrběticích nebyl státní terorismus, ale útok na zboží. „To, že to následně odvolal, napáchanou škodu už nevezme zpátky. Je to něco, co už je venku a už si to žije svým vlastním životem,“ říká analytička Veronika Špalková.

Před dezinformacemi ohledně Vrbětic v týdnu oficiálně varovalo ministerstvo vnitra, Úřad pro kybernetickou bezpečnost navíc upozornil na zvýšené riziko hackerských útoků. Jejich cílem mají být informace, které poslouží dezinformátorům pro šíření dalších lživých teorií.

