ŽIVĚ: Sněmovna rozhoduje o daňovém balíčku. Nejlepší by bylo, kdyby neprošla ani jedna jeho verze, uvedl Hamáček

Schválený rozpočet pro příští rok ve výši 320 miliard korun však s dopady daňového balíčku, kterým se poslanci zabývají, nepočítá. Ministerstvo financí vypočetlo, že senátní verze by připravila státní rozpočet o 87,5 miliardy korun. Ministryně Schillerová v úterý ale tuto verzi před poslanci podpořila. Ve sněmovní verzi by balíček znamenal dopady pro státní rozpočet asi 90 miliard korun a pro veřejné rozpočty asi 130 miliard korun.

Zvýšená sazba by platila pro část příjmů zhruba nad 140 tisíc korun měsíčně. Základní daňová sleva na poplatníka by se zvýšila méně, než jak ji obsahuje sněmovní znění. Růst má ve dvou letech pokaždé o 3 tisíce korun. Obcím a krajům mají být výpadky po zrušení superhrubé mzdy částečně kompenzovány zvýšením jejich podílu na výnosech z daní.

Stát vyplatil do konce listopadu na podporu ekonomiky přes 241 miliard korun, řekla poslancům v debatě o balíčku Schillerová. „Bez nadsázky: stojíme na rozcestí, zda brzký návrat do normálu, nebo pomalé a nejisté zotavení z krize,“ prohlásila ministryně financí. Vláda podle ní ukázala, že umí přicházet s rozhodnými kroky, za kterými si stojí. Jako příklad uvedla moratorium na splácení úvěrů, kterého podle ní využilo asi 360 tisíc lidí.

„Nejrůznější obavy se prostě nenaplnily a já jsem přesvědčena, že se nenaplní ani v tomto případě,“ řekla poslancům. Letošní rok podle ní nesl prvky dekadence a úzkosti. „Věřím, že rok příští bude rokem renesance a obnovy nejen české ekonomiky, ale především společnosti jako takové,“ dodala ministryně financí.

Vláda letos postupně kvůli ztrátám způsobeným epidemií nového koronaviru zvyšovala schodek rozpočtu z původně schválených 40 miliard až na 500 miliard.

Sociální demokracie nemůže podpořit ani jeden návrh, uvedl Hamáček

„Z mého pohledu je to do jisté míry boj a souboj o charakter českého státu, o tom, jaká bude Česká republika. A ne v následujících dvou letech, ale je to na dlouho, de facto do doby, kdy buď někdo sebere odvahu a daně zvedne, nebo se stát dostane do existenčních problémů a některá budoucí vláda to bude muset udělat,“ uvedl v debatě o balíčku místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

„Senát mě zklamal, věřil jsem, že se pokusí přepracovat materiál tím směrem, kterým volali všichni odborníci a ekonomové. Tedy tak, aby byl zachován cíl maximální podpory spotřeby, aby byl návrh levnější a spravedlivější, což se nepodařilo,“ dodal. Podle něj se totiž spokojil s tím, že vyrovnal propady obecních a krajských rozpočtů. Ty však dostanou i po kompenzaci obrovskou ránu, uvedl.

„Z mého pohledu jen tak naprosto logické, že sociální demokracie nemůže podpořit ani jeden návrh. Nejlépe pro Českou rebubliku by bylo, kdyby neprošel ani jeden návrh, kdybychom tuhle epizodu škrtli z historie a tvářili se, že se to nestalo a připravili bychom zrušení superhrubé mzdy,“ prohlásil. Souhlasí s tím, že je špatná, ale měla by se podle něho připravit zodpovědněji a elegantněji. „A ne jako dostihy v populismu,“ dodal Hamáček.