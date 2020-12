ŽIVĚ: Poslanci se vrací k rozpočtu, Schillerová připustila dohodu s KSČM

Komunisté, kteří dříve pro rozpočty menšinové vlády ANO a ČSSD hlasovali, trvají na svém návrhu odebrat obraně deset miliard korun. Hrozí, že bez něj budou letos hlasovat proti. Vláda a hlavně koaliční sociální demokraté to dosud odmítali.

„Věřím, že se při hlasování ukáže, kdo drží slovo. Jsem přesvědčen, že je možné zítra (v pátek) státní rozpočet hlasovat. Nemyslím si, že by bylo vhodné ho odložit. Nemyslím si ani, že by bylo vhodné, aby Česká republika skončila v provizoriu, ale vyloučit to nemohu,“ poznamenal šéf kominustů Vojtěch Filip po čtvrtečním jednání. Je podle něj na premiérovi Andreji Babišovi (ANO), aby vyjednal podmínky s koaličním partnerem ČSSD a aby vláda byla jednotná.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že dosavadní čtvrteční jednání s opozicí bylo velmi technické a vedlo se hlavně o průběhu případného provizoria. „Nemám pocit, že by některá z opozičních stran chtěla podpořit rozpočet na rok 2021,“ řekla ministryně. Proto by se přikláněla najít opět dohodu s KSČM jako už po pět předchozích let. Zároveň se domnívá, že by armáda tímto kompromisem o peníze nepřišla.

Pokud by sněmovna rozpočet neschválila, nastalo by rozpočtové provizorium a stát by hospodařil podle letošního rozpočtu. Ministerstvo financí už oznámilo, že se na tuto situaci připravuje.