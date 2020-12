Senátní verze daňového balíčku má ve sněmovně šanci na schválení hlasy ANO a ODS

Dohromady by to snížilo příjmy veřejných rozpočtů každoročně nejméně o 130 miliard korun. Vedle státního rozpočtu by to výrazně zasáhlo i rozpočty obcí a krajů, kterým tato verze nedávala žádné kompenzace.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) bude mít daňový balíček v senátní podobě příští rok dopad do veřejných financí zhruba ve výši 98,7 miliardy korun. V roce 2022, kdy se projeví další zvýšení slevy na poplatníka, by to mělo být asi 120 miliard a od roku 2023 by to mělo být každoročně 103 miliard korun. Pokles od roku 2023 je způsoben mimo jiné ukončením možnosti zrychlených odpisů podnikateli.