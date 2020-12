Deset miliard na armádu převést do rezervy. Schillerová by přistoupila na návrh KSČM a zachránila tak rozpočet

KSČM navrhuje převést deset miliard do rozpočtové rezervy a v případě, že by je armáda potřebovala, například při pomoci obyvatelstvu při koronavirové pandemii, by se pro ni uvolňovaly. O tom, že by chtěli vzít 10 miliard obraně a přesunout je jinam, hovořili komunisté již před dvěma měsíci. Přesto se za tu dobu nepodařilo vládě najít s nimi přijatelný kompromis.

Alena Schillerová uvedla v ČT, že dosavadní čtvrteční jednání je velmi technické a vede se hlavně o průběh případného rozpočtového provizoria. „Nemám pocit, že by některá z opozičních stran chtěla podpořit rozpočet na rok 2021,“ řekla ministryně. Proto by se přikláněla najít opět dohodu s KSČM jako už po pět předchozích let. Zároveň se domnívá, že by armáda tak o peníze nepřišla.

Rusnok: Nebyl by to optimální signál

Případné rozpočtové provizorium v řádu dní až několika měsíců bezprostředně neznamená ohrožení fungování české ekonomiky. Ale není to úplně optimální signál, pokud jde o vnímání stability a předvídatelnosti. Řekl to ve čtvrtek guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Provizorium nastane, když sněmovna do konce roku neschválí rozpočet. Hospodaření státu se pak řídí podle posledního schváleného rozpočtu. Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostávají v každém měsíci peníze na výdaje do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce.

„Jistý problém to je (provizorium) minimálně z hlediska nejistoty. Žijeme v nejisté době, kdy by autority měnové i rozpočtové měly vysílat signály, které situaci spíše uklidňují. Doufám, že by se jednalo o krátkodobé provizorium do několika měsíců, pak by to zásadní problém být neměl a nemělo by to vstupovat ani do našich úvah o měnové politice,“ uvedl Rusnok.

Rozpočtové provizorium neumožní zvyšovat platy

Pokud se Česko od 1. ledna začne řídit rozpočtovým provizoriem, nebude mimo jiné podle ministerstva financí možné zvyšovat platy. Odložit by se tak muselo například zvýšení platů učitelů i nepedagogických pracovníků škol nebo zaměstnanců v sociálních službách. V provizoriu nelze také vypisovat nové dotační tituly ani přesouvat prostředky mezi kapitolami nebo z vládní rozpočtové rezervy, informovalo ve čtvrtek ministerstvo.

„Děláme všechno pro to, aby se případné provizorium co nejméně dotklo běžného života. Ačkoliv pro automatizované rozpočtové informační systémy představuje tento stav značnou komplikaci, s vynaložením maximálního úsilí všech rozpočtových kapitol a velkého byrokratického zápřahu jsme po technické stránce připraveni situaci zvládnout,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Přesto některé dopady provizoria jsou podle ministerstva nevyhnutelné. „Vzhledem k tomu, že v průběhu provizoria není možné zvyšovat platy a schvalovat tarifní tabulky, zůstaly by platy pedagogických a nepedagogických pracovníků na úrovni roku 2020. Platy pedagogů přitom měly od 1. ledna vzrůst o devět procent, platy nepedagogických pracovníků ve školství o 4,3 procenta,“ upozornil úřad. Slíbené zvýšení platů by se odložilo také pracovníkům v sociálních službách.

Ohroženy mohou být investiční akce

Dalším problémem spojeným s provizoriem je nemožnost vypisovat nové dotační tituly, což může podle ministerstva ohrozit investiční akce, rozvoj regionů a čerpání evropských peněz. V provizoriu nelze také používat nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let a přednostně je třeba uhradit všechny závazky z minulosti.

Schillerová dál věří, že se státní rozpočet podaří schválit a hrozbu rozpočtového provizoria odvrátit. „Provizorium je vlastně nouzový stav ve státním rozpočtu, znamenalo by extrémní míru nejistoty a nemožnost využívat nároky z nespotřebovaných výdajů, což by ohrozilo investice i vládní pomoc. Provádět by nešlo žádné přesuny mezi kapitolami, a to ani z vládní rozpočtové rezervy. Zejména v krizovém období to může být velmi nekomfortní situace,“ tvrdí Schillerová.