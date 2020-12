ŽIVĚ: Sněmovna rozhoduje o rozpočtu. Provizorium by zvýšilo nejistotu, varovala Schillerová

Rozpočtové provizorium by zvýšilo nejistotu, varovala hned v úvodu poslance ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), která tak hájila navržený schodek ve výši 320 miliard korun.

Provizorium nastane, když sněmovna do konce roku rozpočet neschválí. Hospodaření státu se pak řídí podle posledního schváleného rozpočtu. Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostávají v každém měsíci peníze na výdaje do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce.

Vládě by provizorium podle ministryně dalo možnost hospodařit celkově s 57 miliardami korun navíc. Tyto peníze by navíc nebyly na nic vázány, zdůraznila. Vláda by v provizoriu nemohla využívat takzvané nároky z nespotřebovaných výdajů, tedy nevyužité peníze z minulých let.

Ministryně řekla, že státní rozpočet a veřejné finance nejsou jen účetní kniha. Aby plnily své funkce, dává schodek pro rok 2021 smysl, ekonomicky i ze sociálního hlediska, podotkla.„Jde o pokrizový rozpočet. Za cenu vyššího zadlužení navyšuje výdaje na sociální zabezpečení, vědu, výzkum, školství, investice do fyzické infrastruktury. Nepodkopává tak nohy ekonomice růstem zdanění nebo nesystémovými škrty,“ prohlásila. Rozpočet s navrženým schodkem je v prostředí nízkých úroků ze státních dluhopisů investicí k rychlému návratu do normálu, míní ministryně.

Státní rozpočet na příští rok považuje Schillerová za maják v rozbouřených vodách. Vyzvala poslance, aby ho nezhasínali.

Komunisté na škrtech v obraně trvají

Komunisté, kteří v dolní komoře vládu tolerují, podmiňují svou podporu škrtem v obranné kapitole. Hrozí proto, že Česko by mohlo začátkem roku hospodařit v rozpočtovém provizoriu. Předseda KSČM Vojtěch Filip ve středu opět odebrání deseti miliard z kapitoly obrany ve sněmovně hájil. Rezerva je podle něho kvůli epidemii koronaviru nutná, komunisté proto na přesunu trvají.

Další jednání se mají uskutečnit ještě během středy. K hlasování o rozpočtu by se tak měli poslanci dostat až večer.