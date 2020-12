Komunisté dál podmiňují podporu rozpočtu škrtem v obraně. Schillerová požadavek odmítá

„Snažila jsem se je přesvědčit, aby rozpočet nezužovali jen na rozpočet obrany. Je prorůstový, pomáhá držet úroveň seniorů, rostou důchody, obsahuje nárůst platů učitelů, je tam zajištěná dostatečně sociální oblast, která je nyní náročná. A je tam i obrovský balík peněz do investic,“ poznamenala Schillerová s tím, že pokud by nastalo rozpočtové provizorium, pak jsou právě minimálně tyto investice ohrožené. „A to by v této době těžké krize bylo velmi špatně,“ doplnila.

Ministryně dále řekla, že rozpočtové provizorium v normální situaci na jeden nebo dva měsíce problém není, ale v této krizi to problém je. „Zaplatíte všechny mandatorní výdaje a potom se hospodaří s desetinou předchozího rozpočtu. A ministr financí rozhoduje, co se může proplatit. Omezí se tak investice a rozpočtové provizorium prohlubuje hospodářskou krizi a ten problém by dopadl i na samosprávy. Byl by to dopad celospolečenský,“ upozornila.

Schillerová chtěla přesvědčit komunisty na zasedání jejích výkonného výboru, aby ve sněmovně hlasovali pro návrh rozpočtu na příští rok. Menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD zatím nemá pro deficitní plán hospodaření v příštím roce podporu. Sněmovna bude o rozpočtu hlasovat ve středu.

Spor o daňový balíček

Návrh rozpočtu počítá se schodkem 320 miliard korun, celkovými výdaji 1808,3 miliardy korun a příjmy 1488,3 miliardy korun. Nepočítá ale s dopady daňového balíčku, který dosud prochází legislativním schvalováním.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v pátek pak uvedl, že ČSSD ve sněmovně senátní verzi daňového balíčku nepodpoří. Znamená podle něj ještě větší zásah do rozpočtu než verze sněmovny.

Senát ve čtvrtek upravil daňový balíček, který dostal k posouzení ze sněmovny. Sleva na poplatníka by se měla zvyšovat v následujících dvou letech, vždy o tři tisíce korun. Celkově ale méně, než odhlasovali poslanci. Obce a kraje mají dostat kompenzace ve výši 80 procent za budoucí výpadky příjmů. Ty souvisí s chystaným zrušením superhrubé mzdy a snížením daně z příjmů fyzických osob, kde mají být sazby 15 a 23 procent, počítáno z hrubé mzdy. Upravený balíček se tak vrací do sněmovny, která ho bude znovu posuzovat.

Schillerová podobně jako nyní žádala komunisty o jejich hlasy před rokem, tehdy uspěla.