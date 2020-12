Vlaky se začnou řídit novým jízdním řádem. Změn přináší málo, ale je to ticho před jarními výlukami

Nástup nového dopravce znamená, že cestující začnou jezdit jinými soupravami v jiných barvách, že si budou muset kupovat jízdenku v jiné pokladně, případně si pořídit lístek v systému nového jednotného státního jízdného. Neznamená to však prakticky nic z hlediska provozu. Počty spojů, zastávek ani jízdní doby se nemění – z Liberce do Děčína dojedou rychlíky Arrivy za totožnou hodinu a 42 minut jako dosavadní rychlíky Českých drah, cesta z Pardubic do Liberce bude nadále trvat „nekonečné“ 2 hodiny 52 minut. Na obou větvích libereckých rychlíků zůstává dvouhodinový takt.

Zcela beze změn potom zůstává provoz na lince Olomouc–Opava–Ostrava, kde si ministerstvo letos rovněž vybíralo dopravce, ale rozhodlo se ponechat ji Českým drahám.

Několik úprav dosavadního provozu přesto nový jízdní řád do dálkové dopravy přináší. Ministerstvo dopravy mírně změnilo objednávku na rychlíky Praha – Písek – České Budějovice. S novým jízdním řádem zaniká spojení, které jezdilo pouze jednou týdně, tedy ranní vlak s odjezdem před půl šestou z Prahy, který do Písku jezdil pouze v pondělí (z Písku do Českých Budějovic nadále bude jezdit denně). Zaniká i vlak po jedenácté z Budějovic, který jezdil pouze v pátek. Nedělní odpolední vlak z Českých Budějovic do Prahy zůstává zachován a vlak před půl druhou z Prahy, který dosud jezdil pouze v pátek, pojede nově denně.

Novinkou potom je ranní expres z Plzně do Prahy, který pojede denně kromě nedělí a svátků a na rozdíl od ostatních expresů bude na trase zastavovat – obslouží Rokycany i Hořovice.

Škrt, který je však na pomezí dálkové a regionální dopravy, se týká víkendových spojů z Prahy do Orlických hor zavedených loni v prosinci. Na objednávku Pardubického kraje je provozoval Leo Express, formálně šlo o spěšné vlaky, ale z Prahy do Pardubic jezdily se stejným počtem zastávek jako rychlíky Českých drah. Nadále zůstane zachován pouze vlak, který jezdí denně v podvečer po šesté hodině z Prahy do Letohradu, od pátku do neděle pokračuje až do Vratislavi, a ráno jezdí zpět. Víkendové vlaky nově již nebudou začínat v Praze, nýbrž až v Pardubicích.