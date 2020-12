Jedna jízdenka vládne téměř všem vlakům bez ohledu na dopravce. Zatím ale nebude platit v komerčních spojích

Kraje tarifní novinky nepřipravily

Hlavní výhodou jednotné jízdenky je, že po roce sjednocuje pravidla pro cestování vlakem bez ohledu na dopravce či kraj. Nevýhodou je, že je nový tarif na české poměry relativně drahý. Stát přitom nezakázal dopravcům, natožpak krajům nabízet lacinější alternativu.

Stále tedy platí v dálkové dopravě tarify dopravců se všemi relačními slevami, případně zlevněnými vázanými jízdenkami Českých drah; u drah funguje aplikace IN50 a v regionální dopravě fungují tarify integrovaných dopravních systémů.

Loni a v průběhu letošního roku přešly některé kraje na takzvané brutto smlouvy, které prakticky znemožnily dopravcům používat v regionální dopravě jejich tarif. Zprvu to znamenalo, že České dráhy neuměly prodat na některé trasy přímé jízdenky, to se však změnilo, takže je opět možné zakoupit si přímou jízdenku Praha–Ladná, ačkoli cestující využije dva různé tarify (drážní na expresní vlak do Břeclavi a jihomoravský krajský na osobní vlak zpět do Ladné).