V předvečer hlasování o nouzovém stavu jednal Babiš s prezidentem. Pro Zemana to není zásadní téma, řekl premiér

Vláda se v pondělí usnesla, že požádá poslance o svolení k prodloužení nouzového stavu o 30 dnů, takže by skončil až těsně před Vánoci. Jak hlasování ve sněmovně dopadne, není však vůbec jisté. Jasný příslib podpory vládního návrhu nemá Andrej Babiš ani od komunistické strany. „Setkal jsem se s předsedou KSČM panem Filipem, který mi nepotvrdil, že nás podpoří,“ uvedl.

Prezident přitom svůj vliv zřejmě ve věci nouzového stavu nevyužije. „Co se týče nouzového stavu, tak uvidíme. Pro pana prezidenta to nebylo zásadní téma,“ řekl Babiš po schůzce s hlavou státu na lánském zámku. Předseda vlády podotkl, že očekává od ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), že se pokusí poslance přesvědčit, protože to byl on, kdo návrh na prodloužení nouzového stavu o 30 dní přinesl. „Uvidíme, jestli pan ministr přesvědčí zbytek sněmovny, anebo nám dolní komora dá zase jenom kratší čas,“ dodal premiér.

On a před ním i Blatný zdůraznili, že trvání nouzového stavu je podmínkou k tomu, aby pravidla protiepidemického systému, který zavedlo ministerstvo zdravotnictví minulý týden, byla závazná.

Sněmovna probere i daňový balíček

Prodloužení nouzového stavu ale nebude jediným ostře sledovaným bodem čtvrtečního jednání Poslanecké sněmovny. Dolní komora projedná také vládní daňový balíček. Mezi pozměňovacími návrhy jsou hned dva, které mají přinést zrušení superhrubé mzdy. Jeden z nich předložil Babiš, druhý předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček. Liší se tím, jaký podíl ze svého příjmu budou zaměstnanci v budoucnu platit. Babiš navrhl pásma 15 a 23 procent, Hamáček 19 a 23 procent.

Miloš Zeman již dříve podmínil to, že bude se zrušením superhrubé mzdy souhlasit, jeho časovým omezením na dva roky. S tím návrhy obou ministrů počítají. Babiš věří, že jeho návrh dává smysl i přesto, že bude potřeba dočasně rozvolnit rozpočtová pravidla. „V minulých letech jsme snižovali dluh vůči HDP, byl jsem jediným ministrem, který absolutně snížil dluh,“ řekl premiér po jednání s hlavou státu.

Babiš navštívil Lány po dvou týdnech. Naposledy přišel, aby se Zemanem probral podobu státního rozpočtu, podle webu Seznam Zprávy ale jednali také o eventualitě náhrady Babišova kabinetu úřednickou vládou. To však prezident ve středu v rozhovoru pro Parlamentní listy popřel.

V říjnu byl Babiš v Lánech také kvůli výměně na postu ministra zdravotnictví. Prezidentovi navrhl odvolat Romana Prymulu a jmenování Jana Blatného (za ANO) novým ministrem.