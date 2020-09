Pražské vysoké školy zavedou distanční výuku. Denní přírůstek nakažených koronavirem v Česku překonal tři tisíce

„V tuto chvíli se mi nepodařilo přesvědčit hygienu, že jsou tady důvody pro to, abychom převáděli na distanční výuku střední školy,“ řekl pražský primátor ve vysílání ČT24. Původně totiž uvedl, že bude dálková forma výuky zavedena i na středních školách v metropoli. „Hygiena si to chce nechat v záloze a případně to přehodnotit v příštích dnech,“ dodal primátor.

Roušky venku na akcích nad 100 lidí

Od pondělí platí povinnost nosit roušku při venkovních akcích, na kterých se sejde více jak 100 lidí. Platí to až na výjimky pro Prahu, Středočeský, Zlínský kraj a okres Cheb. Nařízení se týká akcí, jako jsou slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění. Výjimku budou mít děti do dvou let, lidé s poruchou intelektu, herci, hudebníci, moderátoři a sportovci při tréninku či zápase-

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve čtvrtek řekl, že se povinnost zvažuje i celostátně. Plošné nošení roušek venku ale zatím vyloučil. Důležité jsou podle něho na akcích, kde se nedodržují rozestupy, případně kde se křičí či zpívá.

Znovuobnovený krizový štáb

Od pondělí začne znovu fungovat Ústřední krizový štáb, uvedl to premiér Andrej Babiš. Obnovením krizového štábu podle svých slov vyhověl volání krajů, ve vedení má znovu usednout vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Premiér zároveň nevyloučil možnost, že by v Česku mohl být znovu vyhlášen nouzový stav. Bylo by to v případě, kdy by ministerstvo zdravotnictví potřebovalo vyhlásit některé opatření, které nemá v kompetenci podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Rostou i počty hospitalizovaných, v Praze platí zákaz návštěv

Hygienici vyhlásili zákaz návštěv ve všech pražských zdravotnických zařízeních a sociálních službách. Platí od pátečních 18 hodin. Zákaz by měl trvat měsíc, uvedli pražští hygienici.

Aktuálně je v Česku 20 289 nakažených, většina má lehký průběh nemoci. V nemocnicích je podle posledních dostupných dat ze středy 413 lidí s nákazou, v těžkém stavu je 91 z nich. Od úterý vzrostl počet hospitalizovaných pacientů o 25 a těžkých případů o deset.

Nemocnice podle ministerstva zdravotnictví zvládnou násobně víc pacientů s covidem-19 než nyní, a to i vážných případů. Přibývá rovněž lidí, kteří s covidem zemřeli. Obětí je celkem 489, během čtvrtka přibyla čtyři úmrtí.

Česko má v přepočtu na počet obyvatel desetkrát více případů koronaviru než Slovensko. V porovnání se státy Evropské unie je Česká republika v tomto přepočtu za 14 dní třetí, před námi je pouze Španělsko a Francie.

Více testů

Za jediný den testy prokázaly ve čtvrtek nákazu u 3130 lidí, což je podobný údaj jako za celý měsíc březen. Počty nakažených výrazně rostly i minulý týden, kdy denní přírůstek poprvé překonal tisícovku. Od té doby s výjimkou neděle denně přibývalo více než tisíc potvrzených nákaz. Více se ale testovalo.

V srpnu počet testů za den pouze jednou překročil 10 tisíc, kdežto minulý týden laboratoře od úterý do čtvrtka provedly každý den více než 15 tisíc testů, v pátek rekordních 19 tisíc. Ve středu zvládly 17 890 odběrů, o čtvrtečním počtu testů bude ministerstvo informovat v pátek vpodvečer. Kapacita laboratoří je podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) 20 700 denně, cíl je 25 tisíc.

Prvním znakem zlepšení epidemické situace bude podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška zmenšení podílu nových případů na počet testů. Ve středu dosáhl podíl skoro 12 procent, o den dřív byl necelých deset procent a v pondělí přes šest, zatímco o víkendu se pohyboval také přes 11 procent.

V pátek dopoledne se ale v rámci testování vyskytly komplikace. Systém elektronických žádanek na vyšetření vzorku na covid-19 totiž zaznamenal výpadek. Problém se ale podle informací týmu Chytré karantény už podařilo vyřešit. Kvůli výpadku nemohli lékaři či hygienici žádanky vystavovat, odběry vzorků na odběrových místech ale fungovaly.