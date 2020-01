Babiš chválí HDP a export, ale mnoho lidí strádá a má exekuce, kritizují premiéra Bartoš i Okamura

Za jedno z nejúspěšnějších období v historii označil premiér Andrej Babiš (ANO) v novoročním projevu současnou situaci Česka. Podle něj na tom mají zásluhu vládní kroky. Prohlásil, že možného zpomalení ekonomiky se republika bát nemusí. Mluvil také o investičním plánu, potřebě nového stavebního zákona nebo o chystaném dalším růstu platů a důchodů.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše premiér Babiš „vysekl standardní babišovský projev, jak my jsme skvělí, vy jste skvělí a nejvíc skvělí jsme my, kteří to tady řídíme“. Podle Bartoše se premiér zaměřil na makroekonomické ukazatele, růst HDP nebo mezinárodní pozici České republiky, ale zapomíná na problémy běžných občanů.