Andrej Babiš v novoročním projevu: Prožíváme jedno z nejlepších období, nemáme se čeho bát

Premiér na začátku svého projevu ocitoval otázku, kterou si položil v roce 1992 Václav Havel: „Proč v době, kdy nás neohrožuje ani do naších věcí nezasahuje žádná cizí moc a my máme jako stát i jako občané svůj osud poprvé ve staletích skutečně ve vlastních rukách, máme tak málo důvodů skutečně k radostné spokojenosti?“

Jmenoval řadu oblastí, do kterých se podle plánu vyplatí investovat. Spolu s tím, že chce naléhat na ministry a ministryně svého kabinetu, aby projekty realizovali v co největší možné míře, vyzval Andrej Babiš i lidi, aby se do diskuse zapojili: „Podívejte se, co v plánu podle vás chybí, nebo co naopak chcete. Pojďme o tom diskutovat, napište mi na mailovou adresu narodnikonzultace@vlada.cz.“

Rozvíjet by se měly silnice a dálnice, vylepšovat se má vybavení nemocnic o špičkové přístroje, školství má být otevřené, dostupné a profesionální. S fungováním Národní sportovní agentury se má rozvíjet především mládežnický sport, náležitou pozornost je třeba věnovat i umění a kultuře.

Klíčové investice jdou i do armády, která je ve svém rozvoji o dva roky napřed oproti dřívějším plánům, zdůraznil ministerský předseda.

Voda, základ života. Jedno razítko na celou stavbu

„Určitě jste si všimli, že velkým tématem je klimatická změna a životní prostředí. Asi i vy doma vnímáte čím dál více dopady klimatické změny,“ přešel poté premiér ve svém projevu k situaci ohledně globální proměny klimatu. Za stěžejní označil boj se suchem.

„Voda je prostě základ života. Proto ji vracíme znovu do krajiny, obnovili jsme stovky rybníků i tůní, zajistili jsme stovkám tisíc našich občanů kvalitní pitnou vodu. Velkým spojencem v tomto boji jsou stromy, proto jsme rozjeli projekt výsadby deseti milionů stromů – symbolicky jeden za každého občana naší země,“ zdůraznil Babiš.

Připojil i poznámku, že navzdory nevoli některých evropských států Česko půjde cestou posílení jaderné energie.