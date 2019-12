Poslední slovo pro státní kasu. Sněmovna jedná o rozpočtu na rok 2020

Fakta

Starostové a nezávislí chtějí přesunout víc než pět miliard korun na platy učitelů, a to z kapitol hned několika ministerstev i z obsluhy státního dluhu. Kromě toho taky chtějí přidat peníze na opravy krajských silnic - takzvaných dvojek a trojek. Přišli taky s přesuny, které mají přinést investice do výstavby mateřských škol a boje proti suchu.

TOP 09 chce víc peněz pro Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, na vrub obsluhy státního dluhu. Směřovat by měly mimo jiné na platy, aby instituce mohla zaplatit ty nejlepší odborníky. Peníze vynaložené na slevy na jízdném by strana raději viděla v podpoře drážní dopravy (konkrétně je chce využít na elektrifikaci tratí) nebo by prostředky směřovala na platy učitelů i pro zázemí asistentů pedagogů.

Lidovci chtějí víc peněz na platy učitelů, konkrétně další tři miliardy z obsluhy státního dluhu. Přesunout ale chtějí ještě čtyři miliardy na podporu lesního hospodářství jako kompenzace v souvislosti s bojem proti kůrovcové kalamitě. Dál chtějí 1,5 miliardy v kapitole ministerstva práce přesunout na podporu sociálních služeb.

Vládní ČSSD už prý řadu svých priorit do rozpočtu promítla prostřednictvím svých ministrů. Mluví třeba o navýšení důchodů nebo rodičovského příspěvku. Přesto se objevily návrhy na vylepšení plánu hospodaření. Její poslanci chtějí přidat tři miliardy na platy učitelů, tento návrh ale koalice prý nepodpoří. První místopředseda ČSSD Roman Onderka navrhuje další prostředky přesunout na platy pro pracovníky v oblasti sociálněprávní ochrany dětí, a tato iniciativa má ve sněmovně naději na úspěch.

Zřejmě nejúspěšnější budou s pozměňovacími návrhy komunisté, jejichž hlasy jsou pro schválení rozpočtu klíčové. Rozpočtový výbor i ministryně financí už podpořily třeba přesun 600 milionů na sociální služby, tatáž částka určená na výzkum a inovace má zamířit na investice do škol a bytů pro menší obce.

SPD rozpočet zřejmě nepodpoří. Pozměňovacími návrhy chce ale přesunout dvě miliardy z inkluze na speciální školství nebo směřovat miliardu v rámci ministerstva práce na platy v rezortu a důchody. Z podpory obnovitelných zdrojů energie na ministerstvu průmyslu pak stojí o přesun 800 milionů na sociální služby nebo pěstounskou péči.

Piráti chtějí navíc pět miliard na platy učitelů, a to z kapitol několika ministerstev. Posílit chtějí v rámci MPSV oblast sociální práce (o 200 milionů). Přišli ale taky s balíčkem úprav za zhruba 12,7 miliardy korun. Ty by se podle nich měly přesunout do rozpočtové rezervy, a tím se uspořit výdaje. Víc investovat chtějí do železnic.

ODS by 5,5 miliardy vykládanou na jízdné raději viděla jako investice do dopravy. Podobnou částku (přes pět miliard) na úkor zemědělského fondu nebo ministerstva průmyslu chce postoupit na platy učitelů. Různé položky, třeba výdaje spojené s kosmickými aktivitami nebo slevy na jízdné, chtějí občanští demokraté případně snížit a přesunout je do obsluhy státního dluhu, což by mělo znamenat úsporu výdajů.