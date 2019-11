Pravidla pro poskytování hypoték zůstávají zatím stejná, zpřísnění ale nelze vyloučit

Tomáš Ligas se rozhodl vyměnit byt v Praze za dům, který si postaví u Berouna. A to především kvůli ceně. Teď počítá s tím, že nové bydlení vyjde zhruba na dva až tři miliony. Dům začali stavět před měsícem.

„Když jsme se začali porozhlížet po cenách, tak v Praze za prvé není moc místa, kde postavit dům a ceny převyšují třeba dvakrát to místo, které jsme si vybrali,“ vysvětluje.

Právě zdražování nemovitostí je problémem. A to nejen pro žadatele o hypotéky. „Málokdo si je dneska ochoten koupit nemovitost ve městě za pět, šest, osm, někdy i deset milionů korun. A když nemáte financování zajištěné na takovou hodnotu, tak prostě nepořídíte nemovitost,“ konstatuje regionální ředitel 4fin Tomáš Trauške.

Podle České národní banky jsou nemovitosti nadhodnocené až o pětinu. Hlavní příčinou je nedostatečná nabídka bytů a rodinných domů ve velkých městech.

Pokud trend bude pokračovat, mohla by centrální banka ještě zpřísnit svá doporučení pro poskytování úvěrů na bydlení. Teď mohou banky umožnit hypotéky do osmdesáti, výjimečně do 90 procent ceny nemovitosti. Pravidlo ale banky porušují.

„Děje se to. Mimo jiné to ukazuje, že my vzhledem k legislativě bohužel můžeme pracovat pouze s doporučeními, nicméně budeme na to reagovat i v dohledové činnosti, při individuálním hodnocení kapitálových požadavků jednotlivých bankovních skupin to vezmeme v potaz,“ říká guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Pokud by i nadále podle něj docházelo k růstu cen nemovitostí, který by se blížil jako v nedávném období dvoucifernému růstu, tak je to signál, aby ČNB zvážila stávající hranice. V kontextu celkového ekonomického cyklu je to ale podle něj velmi málo pravděpodobné.