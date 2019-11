Ceny starších bytů vzrostly za rok téměř o pětinu. Nejdráž je v Praze, ale nejprudší růst zažil sever Čech

S bydlením je dnes v Česku dvojí problém, kde druhé vyplývá z prvního: Je ho málo a je drahé. Například sehnat v Praze byt za méně než tři miliony je takřka nemožné. Jak upozornil makléř Roman Tichý, v současnosti jsou například v Praze 4 v nabídce pouze tři byty v ceně 2,5 až 3 miliony korun.

Podle údajů serveru Bezrealitky.cz stál ke konci letošního třetího čtvrtletí v celé republice metr čtvereční staršího bytu 65 628 korun. To je o 18,6 procenta více než loni v téže době. V Praze potom zaplatí zájemce o bydlení ve starší zástavbě přes 73 tisíc korun. To je sice nejvíce v zemi, ale není to tak raketový růst jako v některých regionech – bydlení v metropoli zdražilo meziročně o sedm procent.