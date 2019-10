Nájmy v Praze vytrvale rostou. O bydlení se vede boj v evropských velkoměstech, ale i Pekingu

Nájem, který by před pěti lety stačil na byt v historickém centru Prahy, teď platí lidé za ubytování v širším centru nebo až na periferii. Ve vzdálenějších čtvrtích dokonce bydlení zdražuje rychlejším tempem než třeba na pražské Letné. Částečně je to dáno tím, že právě na krajích metropole se staví nové bytové domy, ve kterých není třeba investovat do oprav.

„Je to velký problém, a pokud nedojde k vyrovnání nabídky s poptávkou, může být ještě hůř. Musíme se podívat na příčiny. Za prvé se domnívám, že historicky středoevropská bytová politika měla velký úspěch v tom, že podporovala bytové družstevnictví. To je jeden z prvních cílů, protože bytová družstva postavila od roku 1970 do roku 1989 přes 800 tisíc bytů. A lidé, kteří je získali, i když časem byla družstva rozprášena, tak dnes nemají žádný problém, protože platí velmi nízké náklady na bydlení,“ konstatuje předseda Sdružení nájemníků ČR Milan Taraba.